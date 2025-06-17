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Вт, 17.06.2025
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«Люди начали один за другим кашлять!» В столичном автобусе случился непредвиденный инцидент

Перевод: Седа Дунгурова
Автобус. Снимок иллюстративный.

В понедельник во второй половине дня в автобусе, следовавшем из района Кристийне в сторону Сели (Таллинн), случилось нечто неожиданное. Представитель TLT отмечает, что, предположительно, кто-то из пассажиров выпустил в автобусе газ из баллона. Намеренно это было сделано или случайно, неизвестно.

«Когда мы подъехали к Kaubamaja, люди начали один за другим кашлять, в том числе и я, - рассказывает житель Таллинна, обратившийся в редакцию Elu24. - Боль в горле была просто невыносимая!»

По словам пассажира, люди в автобусе сразу же обратились к водителю. «Все тут же попросили водителя открыть двери, чтобы впустить свежий воздух. После глотка воды это першение в горле прошло».

В автобусе распылили газ из баллона

Представитель TLT Тармо Лай подтверждает, что вчера действительно произошел данный инцидент.

«Кто-то из пассажиров выпустил в автобусе, вероятно, газ из баллона - умышленно или случайно. Услышав крики пассажиров, водитель быстро остановил автобус, открыл двери и выпустил людей», - описывает он произошедшее.

Лай добавляет, что затем автобус проветривали в течение семи минут, после чего поездка продолжилась.

Автобус. Снимок иллюстративный.
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