«Люди начали один за другим кашлять!» В столичном автобусе случился непредвиденный инцидент

«Когда мы подъехали к Kaubamaja, люди начали один за другим кашлять, в том числе и я, - рассказывает житель Таллинна, обратившийся в редакцию Elu24. - Боль в горле была просто невыносимая!»

По словам пассажира, люди в автобусе сразу же обратились к водителю. «Все тут же попросили водителя открыть двери, чтобы впустить свежий воздух. После глотка воды это першение в горле прошло».

В автобусе распылили газ из баллона

Представитель TLT Тармо Лай подтверждает, что вчера действительно произошел данный инцидент.

«Кто-то из пассажиров выпустил в автобусе, вероятно, газ из баллона - умышленно или случайно. Услышав крики пассажиров, водитель быстро остановил автобус, открыл двери и выпустил людей», - описывает он произошедшее.

Лай добавляет, что затем автобус проветривали в течение семи минут, после чего поездка продолжилась.