ВИДЕО Братья Майкла Джексона в Таллинне: сложно будет такое пропустить!

Хиты, прославившие The Jacksons - Can You Feel It, Blame It on the Boogie, ABC, I'll Be There, I Want You Back и многие другие - не нуждаются в представлении. Теперь у Эстонии и всего Балтийского региона впервые есть возможность увидеть легенд живьем.

В копилке группы - шесть хитов №1 в Billboard, более 150 миллионов проданных пластинок и множество наград. The Jacksons стали первой группой, которая подряд четыре раза возглавляла чарты Billboard Hot 100. Вклад коллектива и его след в истории современной поп-музыки по-настоящему значимы. The Jacksons - музыкальный гигант Motown и коллектив, подаривший миру самого короля попа Майкла Джексона, чья головокружительная карьера началась именно в составе The Jackson 5.