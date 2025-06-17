ВИДЕО Братья Майкла Джексона в Таллинне: сложно будет такое пропустить!

Братья Джермайн и Марлон Джексон в своем видеообращении к Эстонии обещают настоящую золотую лихорадку мировой поп-музыки. Легендарная группа The Jacksons выступит на главной сцене фестиваля Õllesummer 2 августа.
Хиты, прославившие The Jacksons - Can You Feel It, Blame It on the Boogie, ABC, I'll Be There, I Want You Back и многие другие - не нуждаются в представлении. Теперь у Эстонии и всего Балтийского региона впервые есть возможность увидеть легенд живьем.
В копилке группы - шесть хитов №1 в Billboard, более 150 миллионов проданных пластинок и множество наград. The Jacksons стали первой группой, которая подряд четыре раза возглавляла чарты Billboard Hot 100. Вклад коллектива и его след в истории современной поп-музыки по-настоящему значимы. The Jacksons - музыкальный гигант Motown и коллектив, подаривший миру самого короля попа Майкла Джексона, чья головокружительная карьера началась именно в составе The Jackson 5.
Фестиваль Õllesummer пройдёт на Tallinn Song Festival Grounds с 30 июля по 2 августа 2025 года. До 1 июля действует специальная цена на абонемент - 50 евро, который даёт возможность за четыре дня увидеть около сотни артистов на девяти сценах.