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Ультиматумы Седоковой семье Тиммы: адвокат раскрыла шокирующие факты

Перевод: rus.tvnet.lv
Анна Седокова и Янис Тимма.

С тех пор, как адвокат Маргарита Гаврилова защищает интересы семьи Яниса Тиммы, чтобы выяснить правду о смерти латвийского баскетболиста, каждую неделю всплывают все новые и новые шокирующие факты, касающиеся тайн его бывшей жены Анны Седоковой. Несколько дней назад Гаврилова раскрыла последнюю информацию, которую сама прокомментировала словами: «Я впервые вижу что-то подобное!»

По словам адвоката, Анна ранее утверждала, что оплатила все расходы и помогла перевезти тело Тиммы в Латвию, но Гаврилова опровергает эту информацию.

Поскольку Седокова юридически считалась вдовой, только она имела право подписать разрешение на вывоз тела Яниса из России. Однако все было не так просто, и матери Яниса Аусме пришлось приложить немало усилий, чтобы Седокова вообще подписала разрешение.

Оказывается, Анна поставила семье Тиммы строгий ультиматум, о котором абсолютно никто не знал: она заявила, что разрешение на вывоз Яниса будет подписано только в том случае, если...

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