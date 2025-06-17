Ультиматумы Седоковой семье Тиммы: адвокат раскрыла шокирующие факты

С тех пор, как адвокат Маргарита Гаврилова защищает интересы семьи Яниса Тиммы, чтобы выяснить правду о смерти латвийского баскетболиста, каждую неделю всплывают все новые и новые шокирующие факты, касающиеся тайн его бывшей жены Анны Седоковой. Несколько дней назад Гаврилова раскрыла последнюю информацию, которую сама прокомментировала словами: «Я впервые вижу что-то подобное!»
По словам адвоката, Анна ранее утверждала, что оплатила все расходы и помогла перевезти тело Тиммы в Латвию, но Гаврилова опровергает эту информацию.
Поскольку Седокова юридически считалась вдовой, только она имела право подписать разрешение на вывоз тела Яниса из России. Однако все было не так просто, и матери Яниса Аусме пришлось приложить немало усилий, чтобы Седокова вообще подписала разрешение.