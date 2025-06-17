Ультиматумы Седоковой семье Тиммы: адвокат раскрыла шокирующие факты

По словам адвоката, Анна ранее утверждала, что оплатила все расходы и помогла перевезти тело Тиммы в Латвию, но Гаврилова опровергает эту информацию.

Поскольку Седокова юридически считалась вдовой, только она имела право подписать разрешение на вывоз тела Яниса из России. Однако все было не так просто, и матери Яниса Аусме пришлось приложить немало усилий, чтобы Седокова вообще подписала разрешение.