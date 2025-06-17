Особенный момент в жизни может настигнуть тебя там, где ты меньше всего этого ожидаешь. То, что произойдет дальше, звучит как современная сказка - но каждое слово в этой истории абсолютно правдиво.

Запыхавшийся мужчина мчится к финишу. Он явно устал и выложился на все сто на трассе. Следующий участник уже протягивает руку, чтобы мгновенно схватить чип и продолжить эстафету. Времени терять нельзя - всей команде предстоит пробежать 351 километр, что значит почти 35 часов непрерывного бега.