Восточный гороскоп: шесть знаков вот-вот ощутят прилив удачи и изобилия

Во вторник, 17 июня, в День закрытия по китайской астрологии шесть знаков получат мощный импульс удачи и изобилия. День Огненной Змеи в месяце Водяной Лошади и году Деревянной Змеи символизирует завершение старых этапов и освобождение от того, что больше не приносит пользы, передает YourTango.

Этот день дает шанс закрыть незавершенные дела, отпустить лишнее и получить внутреннюю ясность. Особенно сильно это скажется на следующих знаках:

Змея

Ваш день - ваша сила. То, что долго не давало покоя, наконец прояснится. Вам не нужно больше тратить энергию на сомнения или объяснения, вы получите знак, что пора двигаться дальше. Удача придет вместе с облегчением.

Тигр

Вы изменились, и это ваш козырь. Перестаньте занижать свою ценность. Уход из старых сценариев откроет дорогу к признанию и финансовому росту. День принесет подтверждение вашей истинной силы.

Бык

Вы терпеливы, но сейчас пришло время отпустить то, что тянет вниз. Вторник подарит возможности без усилий - поддержка придет неожиданно, и вы почувствуете финансовое облегчение.

Собака

Попытки наладить токсичную ситуацию себя исчерпали. Остановившись, вы почувствуете возвращение внутреннего покоя. Поддержка может прийти со стороны - через слова, действия или осознание своей ценности.

Петух

Вы склонны доводить все до конца, но сейчас пришло время сказать «стоп». Ваш отказ от ненужного вызовет цепочку позитивных событий: от экономии до нового предложения. Позвольте хорошему войти в вашу жизнь.

Лошадь