Как увеличить ежедневное потребление белка: действенный лайфхак от тренера

Белок - основа нашего здоровья, стройной фигуры и хорошего самочувствия. Он помогает поддерживать мышечную массу, способствует восстановлению организма после физических нагрузок, участвует в работе гормональной и иммунной систем, пишет TCH.
Важность поддержания уровня белка
Ежедневная потребность в белке зависит от многих факторов:
- уровня физической активности;
- возраста;
- целей (похудение, набор мышечной массы, поддержание формы);
- состояния здоровья.
В среднем женщине, которая занимается спортом, нужно от одного и двух десятых до двух граммов белка на один килограмм массы тела в сутки. Например, весом в 60 кг - это 72-120 г белка в день. Звучит не так страшно, но на практике оказывается, что без осознанного планирования многие потребляют только половину этой нормы.
Основная проблема - недостаток белка в первой половине дня
Как правило, традиционный завтрак многих состоит из кофе, овсянки, фруктов, йогуртов или бутербродов. Все эти продукты содержат минимум белка. В результате во второй половине дня приходится срочно «догонять» норму, а это сложно, тяжело для желудка и часто приводит к перееданию углеводами или жирами.
Именно здесь и работает лайфхак: начинайте день с высокобелкового завтрака.
В чем суть метода
Суть метода очень проста:
- Съедаем большую порцию белка уже на завтрак.
- Это помогает закрыть половину или больше суточной нормы белка сразу с утра.
- В течение дня гораздо легче набрать остаток без стресса и чрезмерных усилий.
Примеры белковых завтраков от тренера
Варианты меню:
- 4 яйца и 200 г греческого йогурта
- 4 яйца и 200 г творога
- 150-200 г кисломолочного сыра и 200 г греческого йогурта
- Омлет из 4 яиц с овощами и 100 г куриного филе
Как это работает
- Контроль аппетита: белок обеспечивает ощущение сытости на несколько часов, уменьшает тягу к сладкому и перекусам в течение дня.
- Легкость в соблюдении калорийного дефицита: когда вы сыты, легче не переедать.
- Поддержка мышц: особенно важно для тех, кто занимается спортом или сидит на диете.
- Регулировка уровня сахара в крови: белковый завтрак стабилизирует глюкозу, снижает риски «инсулиновых качелей» в течение дня.
Высокобелковый завтрак - простой, но действенный способ постепенно выйти на нужную норму белка и улучшить качество питания. Благодаря этому способу легче сохранять стройность, строить мускулы, поддерживать здоровье кожи, волос, иммунной системы и гормонального фона.