Skip to footer
Вт, 17.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

ФОТО На крестинах шведской принцессы была представлена и эстонская дизайнерская одежда

Фото статьи

На прошлой неделе прошла церемония крещения шведской принцессы Инес Мари Лилиан Сильвии. На снимках с церемонии можно заметить  изысканные наряды от эстонского дизайнера Лилли Яхило.

В пятницу в часовне дворца Дроттнингхольм в Швеции прошла церемония крещения Инес - младшей дочери принца Карла Филиппа и принцессы Софии, родившейся в феврале этого года.

Принцесса София, известная своей любовью к эстонской моде, на церемонии появилась в желтом платье шведского дизайнера Ларса Валлина. А платье от Лилли Яхило надела крестная мать Инес, Сандрин Коккум.

Лилли Яхило в своих соцсетях рассказала, что крестная Инес, Сандрин Коккум, выбрала для важного дня платье «Dioni» в оттенке синего моря из их коллекции.

«В пятницу, 13 июня 2025 года, в королевской часовне дворца Дроттнингхольм в Стокгольме прошла церемония крещения шведской принцессы Инес, герцогини Вестерботтенской. На церемонии крестная мать Инес, Сандрин Коккум, сияла в платье «Dioni» оттенка синего моря от эстонского дизайнера Лилли Яхило», - так подписал фотографии дом моды в своих соцсетях.

К слову, такое же платье принцесса София надевала прошлой весной во время государственного визита короля и королевы Дании в Швецию.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх