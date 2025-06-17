Бывший сотрудник службы защиты детей на суде: я не то чтобы ударила или душила лежащего на земле человека

В понедельник утром, 16 июня, в здании суда Йыгева продолжили рассмотрение дела бывшей сотрудницы по защите детей Кярол Пийритс. Женщина проходит по обвинению в нанесении телесных повреждений. На сегодняшнем заседании выступили три свидетеля, а также на вопросы пришлось отвечать и самой Пийритс. «Возникла потасовка, мы оказались на полу, как это бывает у женщин - сцепились за волосы. В какой-то момент она ударила меня кулаком», - рассказала Пийритс, чьи показания противоречат словам потерпевших.