Две маленькие девочки потеряли обоих родителей с разницей в одну неделю: отец погиб в авиакатастрофе в Индии

Самолет Air India Boeing 787-8 Dreamliner поднялся в воздух из аэропорта Ахмедабада 12 июня 2025 года, но смог пролететь всего несколько мгновений, прежде чем упал на землю. Катастрофа унесла жизни 269 человек. Из всех пассажиров выжил только один мужчина - 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш, который находился на месте 11A у окна.

В СМИ появляются душераздирающие истории о людях, которые с надеждой отправлялись этим рейсом в Лондон, но их жизнь оборвалась самым неожиданным образом.

Издание People рассказывает о 37-летнем Арджуне Патолии, который прилетел из Великобритании в Индию, чтобы привезти на родину прах жены Бхарти, скончавшейся всего неделю назад от тяжелой болезни. Арджун был отцом двух дочерей, которые ждали его в Лондоне - младшей четыре года, старшей восемь. Он отправился в город Гуджарат на похороны жены. Последним желанием женщины было, чтобы ее прах развеяли в одной из местных рек. В индуизме принято развевать прах умерших в священных реках, таких как Ганг или Нармада.

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По словам работодателя Арджуна, его супруга скончалась от рака. «Арджун отправился проститься с женой, но теперь и он сам больше никогда не вернется к своим детям. Эти две замечательные маленькие девочки остались без родителей. За считанные недели их мир перевернулся с ног на голову», - отметил он.