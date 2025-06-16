Умер миллиардер и наследник Estée Lauder

Умер наследник косметического гиганта Estée Lauder и сын основателей компании Эсте и Джозефа Лаудера, Леонард Лаудер. Бизнесмен ушел из жизни в своем доме на Манхэттене на 93-м году жизни.
Миллиардер и его младший брат Рональд были единственными наследниками компании Estée Lauder, после смерти их родителей. Леонард присоединился к семейному бизнесу в 1958 году, когда ему было 25 лет. (Рональд тоже начинал карьеру в бренде, но позже ушел в политику).
Под руководством Леонардо Estée Lauder вырос из бренда косметики в глобальную корпорацию, которая приобрела марки MAC, Bobbi Brown и Aveda, а также создала Clinique, Lab Series и Aramis.
Бизнесмен покинул пост генерального директора Estée Lauder в 1999 году, став председателем совета директоров, а к 2021 году его состояние оценивалось в 32,3 миллиарда долларов. Сегодня Estée Lauder также принадлежат бренды Origins, La Mer, Jo Malone London, Tom Ford, Too Faced, Dr. Jart+ и The Ordinary.
Именно Леонард Лаудер в 2001 году изобрел «индекс губной помады» - экономический индикатор, согласно которому в кризис покупатели чаще тратят деньги на недорогие предметы роскоши вроде помады. Его до сих пор используют в аналитике и модной журналистике. Также Лаудер был страстным коллекционером искусства. В 2013 году он передал свою коллекцию кубизма, которая оценивается более чем в миллиард долларов, в Музей Метрополитен Нью-Йорка.
Миллиардер был дважды женат. В 1959 году он женился на Эвелин Хаузнер. В браке родились двое сыновей и наследников семейного состояния: Уильям, исполнительный председатель совета директоров The Estée Lauder Companies, и Гэри, управляющий директор Lauder Partners LLC. В 2011 году Эвелин умерла от рака яичников. Спустя четыре года бизнесмен женился на фотографе и вдове своего друга Альберта Гликмана Джуди.