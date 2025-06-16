Умер миллиардер и наследник Estée Lauder

Миллиардер и его младший брат Рональд были единственными наследниками компании Estée Lauder, после смерти их родителей. Леонард присоединился к семейному бизнесу в 1958 году, когда ему было 25 лет. (Рональд тоже начинал карьеру в бренде, но позже ушел в политику).

Под руководством Леонардо Estée Lauder вырос из бренда косметики в глобальную корпорацию, которая приобрела марки MAC, Bobbi Brown и Aveda, а также создала Clinique, Lab Series и Aramis.

Бизнесмен покинул пост генерального директора Estée Lauder в 1999 году, став председателем совета директоров, а к 2021 году его состояние оценивалось в 32,3 миллиарда долларов. Сегодня Estée Lauder также принадлежат бренды Origins, La Mer, Jo Malone London, Tom Ford, Too Faced, Dr. Jart+ и The Ordinary.

Именно Леонард Лаудер в 2001 году изобрел «индекс губной помады» - экономический индикатор, согласно которому в кризис покупатели чаще тратят деньги на недорогие предметы роскоши вроде помады. Его до сих пор используют в аналитике и модной журналистике. Также Лаудер был страстным коллекционером искусства. В 2013 году он передал свою коллекцию кубизма, которая оценивается более чем в миллиард долларов, в Музей Метрополитен Нью-Йорка.