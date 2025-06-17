Бывшая ведущая «Орла и решки» ждет первенца

Звезда в интервью для медиа «КЛАЦ» впервые заявила о беременности и рассказала, что узнала о ней прямо во время съемок фильма. Ситуация оказалась не только неожиданной, но и достаточно курьезной, ведь именно в тот момент ей нужно было отыграть сцену с эмоцией большого удивления.

Леся Никитюк. Фото: скриншот

«Я сделала четыре теста подряд - и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна"», - поделилась ведущая.

К слову, источники еще в конце января сообщали, что ведущая беременна первенцем. Тогда сама Леся ничего не комментировала и избегала вопросов о будущем пополнении в семье. Между тем она хвасталась другими кардинальными изменениями в личной жизни.

В частности, до начала волны слухов она сообщила, что стала невестой. Ее избранником стал военнослужащий Дмитрий Бабчук, который сделал предложение звезде в январе этого года. Именно он и является отцом ребенка.