Эксперт обратил внимание на важный момент, который туристы упускают при бронировании отеля

Эксперт по отелям Хавьер Собрино, основатель испанской платформы Descubriendo Viajes, в комментарии Daily Express отметил, что большинство людей не подозревают, что этаж, который они выбирают, также может сильно повлиять на их впечатления от отеля.

После изучения сотен отелей эксперт по путешествиям пришел к выводу, что при бронировании номера в отеле путешественникам всегда следует запрашивать номер между третьим и шестым этажами, поскольку они «достаточно высоки для безопасности и конфиденциальности, но достаточно низкие для быстрого выхода и удобства».

По его словам, рекомендуемые этажи «предлагают идеальный баланс безопасности, удобства и комфорта» по сравнению с другими этажами: первый этаж часто вызывает опасения из-за легкого доступа через окна, в то время как первый и второй этажи остаются в пределах досягаемости «решительных» злоумышленников.

Между тем, номера на очень высоких этажах могут быть проблемными, особенно в чрезвычайных ситуациях, когда лифты отключаются, добавил он.

«В случае пожара или других чрезвычайных ситуаций этажи выше шестого могут оказаться более сложными для спасательной техники. Лестницы пожарных машин обычно достигают примерно шестого этажа, что делает эти средние этажи разумным выбором в плане безопасности», - объяснил Собрино.