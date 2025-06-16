Латвия запретила въезд актеру Прилучному и лицу Первого канала Андреевой

Как в соцсетях сообщила министр, на основании статьи 61(2) Закона об иммиграции она решила включить граждан России Прилучного и Андрееву в список нежелательных в Латвии лиц и установить для них запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

Данная статья закона предусматривает, что решение о включении иностранца в «черный список» может быть принято, если у компетентных государственных органов есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку или по прибытии в Латвию может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию преступления.

Напомним, в конце мая такое решение было принято в отношении граждан РФ Вадима Мотылёва (рэпер Slimus) и актера Данилы Козловского.

17 февраля 2025 года Браже объявила персоной нон грата молдавского певца Иона Иониту незадолго до его запланированных гастролей в Латвии, а в конце апреля стало известно о запрете на въезд для имеющей гражданство Литвы певицы Кристины Орбакайте и уроженца Боснии и Герцеговины Горана Бреговича.