ВИДЕО Авиаэксперты раскрыли, где в самолете сидеть безопаснее всего

Единственным выжившим при недавней авиакатастрофе в Индии стал гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш, который сидел в самолете Air India Boeing 787-8 Dreamliner на месте 11A. Согласно схеме посадочных мест на сайте Seat Guru, место Рамеша находилось в передней части самолета, в первом ряду экономкласса. Это место возле окна с левой стороны самолёта, рядом с аварийным выходом.