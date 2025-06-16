Известные эстонские музыканты вспоминают легендарного композитора: он был профессионалом, а как человек - очень приятный и понимающий

В возрасте 65 лет после тяжелой болезни ушел из жизни музыкант, композитор и продюсер Микк Тарго, который внес неоценимый вклад в развитие эстонской поп-музыки. Социальные сети наполнены теплыми воспоминаниями о нем.
В 2022 году Тарго был удостоен награды на церемонии Эстонских музыкальных премий за свой вклад в музыку Эстонии.
В истории эстонской поп-музыки имя Микка Тарго связано с такими коллективами, как Vitamiin, Muusik Seif, Kontakt, Mahavok, Code One, Марью Ляник и многими другими.
Кроме того, он был одним из основателей группы 2 Quick Start. Микк обогатил эстонскую поп-музыку такими незабываемыми хитами, как Sa haara kinni mu käest, Head uut aastat, Ma olen ju naine, On küll hilja, Vikerkaar, Sellest saab meie suvi и другими.
С легендарным композитором сотрудничал и музыкант Пауль Нейтсов.
«Микк Тарго позвонил мне и попросил записать акустическую гитару для одной из композиций. Пел тогда Рихо Сибуль. Теперь оба они играют в небесном составе», - написал Нейтсов в соцсетях и опубликовал песню Nähtamatud inglid.
В комментарии для редакции Нейтсов добавил: «Эта печальная новость оказалась для меня неожиданной. Мне довелось несколько раз сотрудничать с Микком Тарго, и, к сожалению, один из прекрасных наших совместных планов так и остался незавершенным», - рассказал он. Описывая Тарго как человека и музыканта, он отметил: «Он был невероятно профессионален как музыкант, а как человек - приятый и понимающий. Настоящая творческая личность». В последний раз они общались в конце прошлого года.
В социальных сетях скорбь и соболезнования выражают многие музыканты, среди них Мари Калькун, Михкель Маттисен, Тоомас Лунге, Эвелин Самуэль, Рольф Роосалу, а также барабанщик Рейго Ахвен. «Ой, господи. Счастливого пути, дорогой Микк. Бесконечные соболезнования близким...» - написал Ахвен.
Лунге признал, что уход Тарго был неожиданным и грустным. Тынис Мяги лаконично добавил в комментариях: «R.I.P.». Радиоведущий Раунo Мяркс написал: «Мне несколько раз довелось поделиться воспоминаниями о Микку с слушателями Retro FM. К тому же, он был голосом нашего радио. Огромное спасибо за вклад в наш эфир и в эстонскую музыку».