ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ Пары, занимающиеся сексом реже одного раза в неделю, находятся в зоне риска

Ряд исследований изучал, как частота секса влияет на удовлетворенность отношениями и сколько половой близости можно считать «слишком много». Новая работа, опубликованная в журнале International Journal of Sexual Health, показала: 85 процентов женщин, занимающихся сексом не реже одного раза в неделю, описывают себя как сексуально удовлетворенных.

В опросе приняли участие 500 гетеросексуальных женщин, и 66 процентов из тех, кто вступал в интимную связь всего раз в месяц, сообщили о более низком уровне счастья в отношениях, пишет Unilad.

Наибольший уровень сексуальной удовлетворенности зафиксирован у участниц в возрасте от 18 до 24 лет. Однако авторы подчеркивают, что одной из слабых сторон исследования была невозможность проверить абсолютную откровенность респондентов.

«Наше исследование показывает, что культурное внимание к оргазму как главной цели секса может вызывать излишнее давление и разочарование, если оргазм не наступает», – пояснила Александра Янссен из Манчестерского университета (Великобритания).

«Наши результаты передают важное послание: это совершенно нормально - не испытывать оргазм каждый раз. Более того, это может быть даже полезно», - говорит специалист.

Отдельное исследование выясняло, как частота секса влияет на риск развития депрессии. Идеальной признана интимная близость 1–2 раза в неделю.

По данным Mail Online, этот эффект особенно заметен у людей в возрасте от 20 до 30 лет.

При смягчении симптомов депрессии важную роль, вероятно, играют гормоны, выделяющиеся во время полового акта, такие как эндорфины и дофамин.

Специалисты из Медицинского колледжа университета Шаньтоу пришли к выводу: сексуальная активность 1-2 раза в неделю оказывает наибольшее защитное воздействие на психическое здоровье и может служить ориентиром при его оценке и мониторинге в ходе лечения депрессии.