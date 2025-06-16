Койт Тооме об ушедшем эстонском композиторе: с ним всегда было интересно говорить о музыке

Тарго работал со многими эстонскими артистами и написал множество успешных песен, которые навсегда остались частью нашей культурной среды. Его музыкальный слух, мастерство в создании динамики и звучания композиций были исключительными. О смерти Микка Тарго сообщили на его странице в социальных сетях.

«Я сам узнал об этом всего два часа назад»

Музыкант и автор песен Койт Тооме поделился личными воспоминаниями после известия об уходе Тарго. Микк Тарго был одним из основателей и соавторов коллектива Code One.

«У нас был длительный перерыв в общении, почти двадцать лет мы вообще не разговаривали», - вспоминает Тооме и добавляет, что Тарго был фантастическим композитором: «С ним всегда было интересно говорить о музыке».

«Я очень рад, что около года или полутора назад мы вновь начали общаться. Я присылал ему несколько идей для песен, и в итоге родились новые композиции», - сказал Тооме.

Недавно выпущенная песня Койта Тооме Vaid eemalt также была прослушана Тарго перед релизом: «У Микка Тарго был великолепный музыкальный слух и умение сделать так, чтобы песня зазвучала как надо».

«Я действительно очень рад, что мы недавно снова начали общаться. Все равно очень грустно осознавать, что он ушел», - отметил Тооме.

В прошлом году Тарго рассказывал о хите Code One Vikerkaar, когда песня получила новый звук: «В 95-м звучание было настолько специфическим, что песни действительно стоит немного перенести в настоящее. Песни как дети. Я взялся за 12 из них, построил в ряд и сказал: “Ну что ж, сейчас переоденем вас и отправим в мир”», - объяснил Тарго переделку для Ringvaade.

«Дело не в том, что не хочется слушать старое. Так же как с альбомом-сборником Muinaslugu sinilinnust - мы взяли старые вещи и сделали новые версии. Это не значит, что старое куда-то исчезает. Оно обязательно останется и долго будет в памяти людей. Именно старая версия особенно дорога, люди к ней привязаны. Но мы идем дальше».

Микку Тарго было 65 лет. Его музыка продолжит жить, и его творческое наследие еще долго будет звучать в эстонской музыке.