ГОРОСКОП НА 17 ИЮНЯ Козерогов ждут приятные перемены, а Раки ощутят сильную тревогу и напряжение

Скорпион

Тем, кто хочет добиться успеха в этот непростой день, нужно правильно рассчитывать свои силы и не браться за дела, которые требуют слишком больших затрат. Есть шанс найти общий язык с людьми, которые ранее вели себя по отношению к вам недружелюбно, преодолеть разногласия в отношениях с коллегами и партнерами, расположить к себе руководство; однако все это потребует усилий, и довольно серьезных.

В домашних делах не будут лишними планирование и учет. Старайтесь сохранять серьезность в течение всего дня, избегайте легкомысленных, необдуманных поступков. Этот день подходит для романтического свидания, общения с симпатичным вам человеком – в обоих случаях лучше отдать предпочтение привычной, хорошо знакомой вам обстановке.

Стрелец

Стрельцам не следует держаться в тени и откладывать реализацию своих планов. Этот день удачен для вас, так что действуйте решительно, рассчитывая, в первую очередь, на свои силы. Правильная оценка сложившейся ситуации избавит вас от ошибок, а умение предугадывать поступки и реакции окружающих принесет успех в любых переговорах.

В личной жизни ситуация складывается вполне благоприятная. Этот день хорошо подходит для укрепления существующих романтических отношений, но и тем, кто не нашел пока своей «половинки», не стоит расстраиваться: сегодня ваше обаяние заметно многим, поэтому интересные знакомства не исключены.

Козерог