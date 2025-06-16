ИССЛЕДОВАНИЕ Ученые нашли способ справиться с бессонницей за 24 часа

Плохой сон может иметь далеко идущие последствия, включая негативное влияние на здоровье сердца, память, обучение и настроение. Однако теперь ученые обнаружили способ, который поможет победить бессонницу, и результат усилий будет заметен уже через сутки. Как пишет Independent, недавнее исследование, опубликованное в журнале Sleep Health, показало, что переход от рациона без фруктов к употреблению пяти чашек фруктов в день способствует более крепкому сну ночью.

«Примечательно, что такое значимое изменение можно было наблюдать менее чем за 24 часа», - сказала эксперт по сну Эсра Тасали, соавтор нового исследования.

В исследовании приняли участие здоровые молодые люди, которые сообщали о своем ежедневном потреблении пищи с помощью приложения и носили наручный монитор, который позволял исследователям объективно измерять режим их сна. Ученые специально изучали «фрагментацию сна» - показатель, который отражает, как часто человек просыпается или переходит от глубокого сна к легкому в течение ночи.

В результате было обнаружено, что у тех, кто ел больше фруктов и овощей в течение дня, наблюдался более глубокий и непрерывный сон ночью.

Участники, которые ели более полезные углеводы, такие как цельные зерна, также лучше спали, отмечают ученые.