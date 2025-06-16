ЖАЖДА СЛАВЫ? Люди подозревают, что единственный выживший в авиакатастрофе Air India лжет: он говорит так бессвязно

Пользователи в Instagram не жалеют Рамеша, считая, что он лжет. «Сомневаюсь, что он был в самолете», - пишет один из мужчин под постом, добавляя, что не понимает, почему Рамеш так плохо говорит по-английски.

«Они говорят, что он гражданин Великобритании, но его английский не особо хороший», - поддерживает другой.

«Он не звучит как британец, он там живет уже не менее десяти лет, а его элементарный английский даже близко не похож на базовый. Как это возможно? Даже люди индийского происхождения за два года жизни в Великобритании начинают говорить на британском английском. И после такой катастрофы он вышел почти невредимым? Мне это кажется очень странным. Думаю, этого человека стоит серьезно проверить! Извините, если мой комментарий кого-то задел, но здесь что-то подозрительное», - соглашается следующий комментатор, замечая, что молодой человек должен бы лучше знать английский.

Люди просто не могут поверить, что мужчине повезло остаться в живых.