ЖАЖДА СЛАВЫ? Люди подозревают, что единственный выживший в авиакатастрофе Air India лжет: он говорит так бессвязно

Интервью с единственным, кто выжил в авиакатастрофе Air India, Вишвашем Кумаром Рамешем, вызывает у людей много сомнений. Мужчина говорит настолько путано, что возникают подозрения: действительно ли Рамеш говорит правду и вообще находился ли он в разбившемся самолете.
12 июня рейс авиакомпании Air India AI171, который вылетел из Ахмедабада и направлялся в Лондон, превратился в кошмар. Boeing 787-8 Dreamliner рухнул всего через тридцать секунд после взлета и взорвался прямо над общежитием для студентов-медиков. Всего погибло двести шестьдесят девять человек, в том числе молодые студенты, находившиеся на земле. По имеющимся данным, всего один пассажир - им оказался 40-летний Вишваш Кумар Рамеш - чудом остался в живых.
Два дня назад Рамеш, который выжил в страшной авиакатастрофе, дал несколько интервью, в которых рассказал, что именно он помнит из последних мгновений перед падением самолета.
Например, он сказал, что перед мощным взрывом в салоне начали мигать огни. Однако теперь все больше распространяется интервью, где сам Рамеш, кажется, не до конца понимает, что говорит. Впрочем, причиной может быть и языковой барьер, но, насколько известно, мужчина индийского происхождения давно живет в Лондоне, поэтому, по мнению скептиков, его английский должен быть на уровне.
Он утверждает, что не может объяснить, как произошло случившееся, и говорит, что ему удалось покинуть самолет до большого взрыва. Он действительно видел огонь, но основной взрыв произошел уже после того, как он выбрался.
Рамеш помнит, что в самолете была дыра, через которую он смог выбраться. Кроме того, он запомнил, что его кресло было сломано. По его словам, выйти он смог самостоятельно. Его тут же встретила скорая помощь.
Пользователи в Instagram не жалеют Рамеша, считая, что он лжет. «Сомневаюсь, что он был в самолете», - пишет один из мужчин под постом, добавляя, что не понимает, почему Рамеш так плохо говорит по-английски.
«Они говорят, что он гражданин Великобритании, но его английский не особо хороший», - поддерживает другой.
«Он не звучит как британец, он там живет уже не менее десяти лет, а его элементарный английский даже близко не похож на базовый. Как это возможно? Даже люди индийского происхождения за два года жизни в Великобритании начинают говорить на британском английском. И после такой катастрофы он вышел почти невредимым? Мне это кажется очень странным. Думаю, этого человека стоит серьезно проверить! Извините, если мой комментарий кого-то задел, но здесь что-то подозрительное», - соглашается следующий комментатор, замечая, что молодой человек должен бы лучше знать английский.
Люди просто не могут поверить, что мужчине повезло остаться в живых.
«Извините, что так говорю, но мне это кажется подозрительным. Даже если он живет в Лондоне, почему тогда он не говорит на нормальном английском? И как возможно выжить в такой ситуации? Он должен был задохнуться от дыма. Но он смог выбраться. Это действительно странно. Или, может быть, он и вправду дитя божье. Но все это очень подозрительно», - комментирует еще один, соглашаясь с тем, что мужчина, возможно, и вовсе не был на борту.
Конечно, нашлись и те, кто не поддерживает такую травлю.
«Оставьте человека в покое. После такого ему не обязательно помнить все детали», - встает на защиту Рамеша женщина индийского происхождения.
Еще один комментарий указывает на то, что не стоит быть слишком критичными: «Многие спрашивают, как ему удалось выбраться - в основном потому, что его объяснения не звучат убедительно. Но давайте ненадолго остановимся и задумаемся о сути случившегося. Серьезно ли вы считаете, что кто-то может сохранять абсолютную ясность мышления в середине катастрофической авиакатастрофы и помнить все детали четко и ясно? Наш мозг в адреналиновом шоке действует весьма необычно. Мозг не думает - он действует. И когда он действует, не записывает воспоминания. Он ставит выживание выше воспоминаний. Поэтому у людей после подобного часто возникают пробелы в памяти, смутные мгновения, ложные воспоминания. Мозг не старается сохранить худшие моменты - он просто хочет их пережить. Так что вполне возможно, что то, что он помнит, неполно или неточно - и это абсолютно по-человечески. Но вот что точно: он остался жив».
Любопытно, что мужчина сидел в самолете на месте 11A, а позже его больничная кровать тоже имела номер 11.