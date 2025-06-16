Жители Таллинна обеспокоены расположением новых скамеек: «Они что, хотят людей поубивать?!»

Новые скамейки начали появляться этой весной как в Кесклинне, так и в других районах: в парках, на улицах и зеленых зонах. Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере весной отметил, что скамейки улучшают предпринимательскую среду, ведь они делают городскую жизнь более оживленной и позволяют вывести активность из зданий на улицу.

В рамках проекта скамейки устанавливались рядом с магазинами, учреждениями и различными предприятиями - в тех местах, где ежедневно бывает много людей. На центральных улицах действует принцип: каждые 300 метров должно быть место, где можно присесть и передохнуть. При этом по возможности скамейки старались размещать рядом с деревьями, чтобы они обеспечивали тень и защиту от ветра.