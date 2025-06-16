Жители Таллинна обеспокоены расположением новых скамеек: «Они что, хотят людей поубивать?!»

В начале весны в Таллинне установили новые скамейки. Однако вскоре после их размещения местные жители начали задаваться вопросом: почему они стоят так близко к дороге и при этом развернуты спиной к проезжей части? Мы узнали в Департаменте окружающей среды, который отвечает за выполнение этого проекта, по какому принципу они выбирали места для их размещения.
Новые скамейки начали появляться этой весной как в Кесклинне, так и в других районах: в парках, на улицах и зеленых зонах. Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере весной отметил, что скамейки улучшают предпринимательскую среду, ведь они делают городскую жизнь более оживленной и позволяют вывести активность из зданий на улицу.