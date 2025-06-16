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Пн, 16.06.2025
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Жители Таллинна обеспокоены расположением новых скамеек: «Они что, хотят людей поубивать?!»

Фото статьи

В начале весны в Таллинне установили новые скамейки. Однако вскоре после их размещения местные жители начали задаваться вопросом: почему они стоят так близко к дороге и при этом развернуты спиной к проезжей части? Мы узнали в Департаменте окружающей среды, который отвечает за выполнение этого проекта, по какому принципу они выбирали места для их размещения.

Новые скамейки начали появляться этой весной как в Кесклинне, так и в других районах: в парках, на улицах и зеленых зонах. Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере весной отметил, что скамейки улучшают предпринимательскую среду, ведь они делают городскую жизнь более оживленной и позволяют вывести активность из зданий на улицу.

В рамках проекта скамейки устанавливались рядом с магазинами, учреждениями и различными предприятиями - в тех местах, где ежедневно бывает много людей. На центральных улицах действует принцип: каждые 300 метров должно быть место, где можно присесть и передохнуть. При этом по возможности скамейки старались размещать рядом с деревьями, чтобы они обеспечивали тень и защиту от ветра.

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