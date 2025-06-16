ЯРКИЕ ФОТО Эстонская певица с мужем с размахом отметила годовщину свадьбы

В марте пара эстонских музыкантов отметила десятилетие брака! Теперь супруги отпраздновали свою любовь грандиозной вечеринкой в компании друзей.
Музыканты Индрек и Биргит Саррап отметили 15 марта свою десятую годовщину свадьбы. «Поздравляю, дорогой! Десять лет брака пролетели незаметно!» - написала тогда Биргит под опубликованными в соцсетях снимками.
В марте супруги отпраздновали годовщину свадьбы в Таиланде, где когда-то и поженились. Теперь же, в июне, они решили устроить грандиозную вечеринку на родине в компании друзей.
В соцсетях появилось множество ярких снимков с вечеринки. На них видно, что среди гостей было много известных лиц, в том числе Таня Михайлова-Саар и Микк Саар, Карл-Эрик Таукар, Марья Лийс-Илус, Лаури Лийв, радиоведущий Андрес Пууcепп, а также певец Отт Лепланд со своей спутницей Кристийной.
Пара поженилась в Таиланде в 2015 году.
В семье растут двое детей: дочь Хелин и сын Симеон.