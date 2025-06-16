Пять знаков Зодиака получат особенный подарок от судьбы до конца недели

Неделя с 16 по 22 июня принесет вдохновляющие перемены пяти знакам Зодиака, передает YourTango.

Телец

Начало недели с Луной в Рыбах будет для вас умиротворяющим. С 17 июня Марс в Деве активирует сферу партнерства, обещая насыщенные и романтичные дни. Переход Солнца в Рак 20 июня усилит влияние Венеры, сделает вас более открытым для любви и общения. Неделя подойдет как для свиданий, так и для теплых встреч с близкими.

Рак

Луна в Рыбах в начале недели усилит романтичное настроение, а Марс в Деве 17 июня направит ваше внимание на близкие связи и дружбу. С 20 июня, когда Солнце войдет в ваш знак, вы почувствуете прилив уверенности и вдохновения. Это будет отличное время для общения и творческих инициатив.

Рыбы

Неделя начинается с Луны в вашем знаке, и это усилит эмоциональную и интуитивную сторону. 17 июня Марс активирует сферу партнёрства: могут всплыть как страсти, так и нерешённые вопросы в любви. Меркурий и Солнце в Раке усилят вашу притягательность и подарят шанс на новые знакомства. Период благоприятен для романтики и душевного общения.

Дева

Луна в Рыбах осветит партнерскую зону, создавая условия для сближения. А уже 17 июня Марс войдет в ваш знак, придавая энергии и уверенности. Это время, когда вы можете заявить о себе, быть более активным и открытым. Солнце в Раке поддержит социальную активность - встречайтесь, общайтесь, пробуйте новое.

Козерог