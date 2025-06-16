Кризис ни при чем: популярный в Ласнамяэ паб Old Irish закрывает свои двери

Печальная новость для жителей Ласнамяэ: пользующийся огромной популярностью паб Old Irish закрывает свои двери. Однако насладиться теплой атмосферой заведения можно до 12 июля.
Владелец Old Irish Артемий Сапронов признался, что закрытие не связано с экономической ситуацией в стране: «Мероприятия у нас проходят постоянно. Банально продали здание, в котором мы арендовали помещение». Что будет на месте популярного заведения - пока неизвестно.
Артемий отметил, что второе заведение сети - Irish Stroomi - продолжает работать и радовать своих клиентов. В данный момент команда решает, какую стратегию выстраивать дальше. «Если в ситуации с рестораном в Ласнамяэ, от нас ничего не зависит, то здесь мы сами принимаем решение, как будем работать дальше», - объяснил он.
Владелец заведений и организатор мероприятий признался, что его команда ищет другое помещение для Old Irish. «На данный момент мы точно знаем, что закрываемся, но обещать, что откроемся в новом месте, - пока не можем», - с надеждой сказал Сапронов.
Паб Old Irish в Ласнамяэ радовал гостей на протяжении почти 3-х лет. В заведении, помимо вечеринок и концертов, проходили различные мероприятия, в том числе квизы.