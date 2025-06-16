ЧТО ПРОИЗОШЛО? Сотрудник детского учреждения признал свою вину в убийстве малыша

Во вторник, 10 июня, 22-летняя Кимберли Куксон предстала перед судом. Она признала себя виновной в непредумышленном убийстве по неосторожности. Трагедия произошла после смерти 14-месячного Ноа Сибанды. Малыш скончался в детском саду Fairytales Day Nursery в городе Дадли. Об этом сообщили британские СМИ ITV News и Hereford Times.

Сибанда умер после инцидента, произошедшего в детском саду, 9 декабря 2022 года, подтвердил глава специального отдела Королевской прокуратуры Великобритании (CPS) Малкольм МакХаффи.

«После изучения доказательств, представленных полицией Уэст-Мидлендса, мы дали согласие на выдвижение уголовных обвинений по делу о смерти 14-месячного ребенка в детском саду в Дадли», - сообщил МакХаффи.

Директор и владелица детского сада Fairytales Day Nursery, 54-летняя Дебора Лейтвуд, была обвинена в нарушении требований охраны труда и техники безопасности. По данным ITV News, в суде она свою вину не признала.

Fairytales Nursery Limited, которая уже прекратила свою деятельность, также была обвинена. Компания отвергла обвинения, сообщает Hereford Times.

Согласно данным издания, фирму обвиняют в следующих нарушениях: отсутствие организации безопасного укладывания младенцев спать, недостаточная подготовка персонала по этому вопросу и недостаточный контроль сотрудников во время процесса.

После трагической смерти Сибанды британский надзорный орган в сфере образования и ухода за детьми Ofsted приостановил лицензию детского сада Fairytales Nursery, поскольку считалось, что дети могут находиться там в опасности, сообщает ITV News.

По данным того же источника, судья Майкл Чамберс KЦ заявил, что процесс против компании и Лейтвуд, вероятно, состоится в 2026 году, хотя конкретная дата пока не назначена.

Куксон и Лейтвуд были освобождены под залог без условий. Следующее заседание суда назначено на 5 декабря.