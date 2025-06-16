Десять очаровательных способов, которыми кошка показывает вам свою любовь

5. Разминание лапами

Это является признаком того, что вы даете своей кошке почувствовать себя в безопасности. Чем счастливее ваша кошка, тем сильнее она разминает. Эксперты предположили, что действие, выполняемое котятами, чтобы помочь стимулировать приток молока у своих матерей, продолжается и во взрослой жизни, поскольку оно напоминает им о чувстве безопасности и тепла.

6. Демонстрация своего живота

Когда кошка переворачивается на спину, чтобы обнажить свой живот, она ставит себя в уязвимое положение. Этот жест является признаком доверия - она дает вам знать, что чувствует себя в безопасности и комфортно с вами. Однако большинству кошек не нравится, когда им чешут живот, и они часто ошибочно воспринимают это как угрозу.

7. Демонстрация своего зада

Кошки, которые любят и доверяют, часто подносят свой зад к лицу хозяина. Хотя это не самый приятный знак нежности, ваша кошка по сути говорит: «Я доверяю тебе, давай будем друзьями».

8. Мяуканье и мурлыканье

Более высокий тон («щебетание») является синонимом дружелюбного приветствия. Эти звуки также используются матерями, общающимися с котятами. Мурлыканье - еще один звук, который может быть признаком счастья, но важно отметить, что кошки также мурлыкают, когда испытывают боль или стресс, чтобы успокоиться.

9. Подарки

Будучи одиночками, кошки обычно не делятся своей добычей с другими. Поэтому, когда ваша кошка предлагает вам свою добычу, это явный признак привязанности. Они не только проявляют любовь, но и, в некотором роде, намекают, что считают вас немного беспомощным и нуждающимся в их помощи.

10. Сон рядом с вами