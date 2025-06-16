«Мы бегали вокруг машины. Он пытался меня поймать!» Столичные таксисты страдают от проделок серийного мошенника

Потом мужчина стал просить, чтобы Ульви его подождала, якобы он быстро вернется, а когда она его довезет до дома, счет оплатит его жена. «Он сказал, что зайдет на пять минут. Но это точно были не пять минут…»

«Потом ему вдруг понадобилось съездить в Maxima в Лаагри. А потом нужно было отвезти друзей, которые поехали с ним в магазин, обратно в Нымме. Там они еще долго разглагольствовали…»

Жена заплатит?

После долгой поездки с несколькими остановками Ульви вместе с Мареком вернулись в Саку. Именно там начались настоящие проблемы с оплатой, потому что жена с обещанной суммой денег, которая должна была оплатить длинную поездку, словно испарилась.

«Мы пошли домой, он позвонил своей жене. Она не ответила на звонок. Потом звонил подруге жены, которая заявила, что не скажет, где она».

Так Ульви оказалась вместе с Мареком у двери его квартиры. Домой его никто не пускал, а ключей у него не было.

«Я спросила, что мы теперь будем делать, ведь мне придется звонить в полицию. Он ответил, что у него день рождения и ему все равно», - вспоминает Ульви.

И именно тогда она вспомнила, что раньше уже слышала о Мареке как о легендарном проблемном клиенте таксистов.