«Мы бегали вокруг машины. Он пытался меня поймать!» Столичные таксисты страдают от проделок серийного мошенника

Прошлые выходные для таксиста из Таллинна Ульви превратились в настоящее испытание с пассажиром Мареком: четырехчасовое приключение закончилось погоней и звонком в Центр тревоги. Речь идет о серийном мошеннике, уже известном полиции.
«Я слышала о нем истории все десять лет, что работаю в такси», - говорит Ульви из Таллинна.
На прошлой неделе рабочий день женщины принял неожиданный оборот. Около четырех часов ей пришлось потратить на клиента: возить мужчину по городу, ждать у его дома деньги и даже убегать от него. Оказывается, Марек уже прославился своими выходками среди столичных водителей такси.
Обещающее начало
«Я была просто вне себя. Он стал вести себя крайне неадекватно: начал дергать меня за одежду и стал говорить непристойности вроде того, что расплатится за поездку половым актом. Просто фу!» - вспоминает Ульви.
Все началось в прошлое воскресенье, когда Ульви, работающая водителем в Forus, получила заказ не через приложение, а от диспетчера.
«Я поехала по вызову в Саку, но клиент так и не вышел. Тогда я позвонила котику - так многие называют диспетчеров. Спросила, нормальный ли это заказ, и мне ответили, что вроде бы все выглядело вполне обычно».
Ульви уже держала палец на кнопке, чтобы отменить заказ. Но тут вдруг появился он: вполне прилично выглядящий Марек, который хотел поехать в Нымме.
Сначала мужчина был вежлив: рассказал, что у него сегодня день рождения, и поделился, что собирается к друзьям в гости. «Пахло от него, конечно… Но выглядел вполне адекватно», - вспоминает Ульви.
Она отвезла Марека к его друзьям в Нымме. Счет составил около 30 евро.
Потом мужчина стал просить, чтобы Ульви его подождала, якобы он быстро вернется, а когда она его довезет до дома, счет оплатит его жена. «Он сказал, что зайдет на пять минут. Но это точно были не пять минут…»
«Потом ему вдруг понадобилось съездить в Maxima в Лаагри. А потом нужно было отвезти друзей, которые поехали с ним в магазин, обратно в Нымме. Там они еще долго разглагольствовали…»
Жена заплатит?
После долгой поездки с несколькими остановками Ульви вместе с Мареком вернулись в Саку. Именно там начались настоящие проблемы с оплатой, потому что жена с обещанной суммой денег, которая должна была оплатить длинную поездку, словно испарилась.
«Мы пошли домой, он позвонил своей жене. Она не ответила на звонок. Потом звонил подруге жены, которая заявила, что не скажет, где она».
Так Ульви оказалась вместе с Мареком у двери его квартиры. Домой его никто не пускал, а ключей у него не было.
«Я спросила, что мы теперь будем делать, ведь мне придется звонить в полицию. Он ответил, что у него день рождения и ему все равно», - вспоминает Ульви.
И именно тогда она вспомнила, что раньше уже слышала о Мареке как о легендарном проблемном клиенте таксистов.
«Он вел себя с другими примерно так же. Заставляет ждать, а потом говорит: “Сходи купи мне в магазине пива или сигарет, я все оплачу вместе со счетом” Поговорила с соседями в подъезде: они сказали, что это еженедельная история. Таксист приходит за деньгами, мужчина усаживается на лестнице и храпит пока тот не уйдет. А потом жена пускает его в квартиру. Вот такая у них схема. В общем, полное отсутствие совести».
Говорят, что мужчина делает заказы с разных номеров телефона, а когда находится в центре города, просит работников отелей или баров вызвать ему такси.
«У него нет приложения, он звонит. Если бы приложение было, его бы давно заблокировали. Почему иначе он меняет номера, как носки, - говорит Ульви. - Слышала разные истории. Когда вчера рассказывала эту другим таксистам, оказалось, что Марек даже пытался кого-то ранить ножом»
Таксист Яанус тоже рассказывает, как столкнулся с Мареком пару лет назад.
«Это человек, которого сложно не заметить. В аэропорту сел в машину, был немного навеселе. Хотел поехать в Саку. Перед супермаркетом Selver сказал: “Заедем в магазин, купишь мне пива и еды, жена потом оплатит”,» - вспоминает Яанус.
«Сказал, что так не пойдет. Он занервничал и пригрозил сломать мне дверь. Выпрыгнул из машины, а я за ним, чтобы не убежал. Потом он пытался на меня напасть. У него это не получилось, и тогда он упал, ударившись головой об асфальт. Пришлось вызывать скорую и полицию».
Деньги Яанус от Марека так и не получил. «От него невозможно получить деньги».
Яанус тоже слышал легенды о Мареке и хорошо знаком с ситуацией, когда жена пускает его в квартиру только после того, как уйдет таксист.
«В то время я о нем ничего не знал. Потом выяснилось, что диспетчеры блокировали его номера всеми способами. Но он заказывает такси из отелей. Я также знаю, что есть как минимум один таксист, который покупал ему пиво и сигареты. Конечно, деньги Марек ему не возвращал».
Бег вокруг автомобиля
Но история Ульви, которая пошла с Мареком к его квартире, на этом не закончилась.
Счет за ту поездку уже составлял почти 80 евро, и Ульви позвонила в полицию. «Мне сказали: приведите его в отделение. Я, конечно, не знала, как спущу его с четвертого этажа, но сказала ему: “Пойдем прокатимся, найдем твою жену”, и он действительно поехал!»
Во время поездки произошло еще несколько интересных приключений: вместе они искали подругу жены Марека, у которой тоже, как говорил клиент, были деньги. А на одной из остановок мужчина помочился между домами.
По дороге в полицейский участок на Колде-пуйестеэ, когда клиент понял, куда его везут, он стал агрессивным. А также с ухмылкой добавил, что полиция ему ничего не сделает.
«Я снова позвонила в Центр тревоги и сообщила, что клиент стал агрессивным и пытается порвать мою одежду. Мне сказали остановить машину, что патруль уже в пути», - рассказывает Ульви. По ее словам, это произошло недалеко от железнодорожной станции Мяннику.
«Я вышла из машины, и мы стали бегать вокруг нее. Он пытался меня поймать! Но он маленького роста, поэтому я как-то была быстрее! Вот так мы и скакали там, - рассказывает Ульви. - Он кричал на меня, чтобы я ему дала сигарету. Очевидно, он вышел из себя, потому что все пошло не так, как он ожидал. Несколько раз я убегала от него».
В какой-то момент Марек спросил, работает ли еще таксометр. «Я ответила, что счет не оплачен, и таксометр будет работать, пока он не заплатит. Тогда Марек так сильно дернул за таксометр, что оторвал провода».
Вскоре приехала полиция. Она опросила мужчину и посадила в полицейский автомобиль. В этот момент Ульви отключила таксометр.
На все это безобразие ушло около четырех часов. Счет за такси составил 111 евро. Ульви пришлось взять еще ночью несколько заказов, чтобы хоть что-то заработать.
«Он сказал, что вел себя так с сотней таксистов и собирается продолжать в том же духе. Соседи рассказывали, что жена не впускает его домой, пока таксист не уедет», - говорит Ульви, которая хочет предупредить других таксистов о пассажире по имени Марек.
Серийный мошенник, известный полиции
Ульви, тем не менее, говорит, что подобные случаи происходят крайне редко. Она отмечает, что компания Forus обещала ей компенсировать огромный счет Марека.
Исполнительный директор Forus Takso Тийт Исоп подтверждает, что подобный инцидент действительно имел место, и сейчас полиция занимается этим клиентом.
«Речь идет о так называемом серийном мошеннике, который намеренно не оплачивает счета за такси. Этого человека хорошо знают диспетчеры, которые давно работают, но на этот раз ему все же удалось заказать такси и провернуть очередную аферу», - говорит Исоп, добавляя, что, к счастью, большинство клиентов очень порядочные, и такие случаи происходят очень редко.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Барбара Лутс рассказала, что в прошлое воскресенье чуть раньше 17:00 им сообщили о том, что пьяный 52-летний мужчина ехал на такси, но по окончании поездки не оплатил счет.
«На место вызвали полицию, а мужчину доставили в отделение для отрезвления. Этот человек известен полиции и ранее совершал подобные правонарушения. В настоящее время относительно этого мужчины ведется несколько расследований», - добавила Лутс.