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Пн, 16.06.2025
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Опра Уинфри рассказала, какую роль сыграла Барбара Уолтерс в ее решении не заводить детей

Фото статьи

Американская телеведущая Опра Уинфри откровенно поделилась, как отношения легендарной журналистки Барбары Уолтерс (1929–2022) с ее приемной дочерью Жаклин Дена Губер повлияли на ее решение не заводить собственных детей.

«Я помню, как однажды она [Барбара Уолтерс] сказала мне: “Нет ничего более значимого и радостного, чем быть родителем. Тебе стоит серьезно об этом подумать”», - вспомнила Уинфри в новом документальном фильме «Барбара Уолтерс: Расскажи мне все», премьера которого состоялась на кинофестивале Трайбека, сообщает Page Six.

«И я подумала: “Ладно, но я смотрю на тебя… и понимаю, что это не для меня”», - продолжила Уинфри, описывая сложные и напряженные отношения Уолтерс с ее дочерью. «И я понимаю, почему. Это одна из причин, почему у меня никогда не было детей», - добавила она.

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