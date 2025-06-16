Опра Уинфри рассказала, какую роль сыграла Барбара Уолтерс в ее решении не заводить детей

«Я помню, как однажды она [Барбара Уолтерс] сказала мне: “Нет ничего более значимого и радостного, чем быть родителем. Тебе стоит серьезно об этом подумать”», - вспомнила Уинфри в новом документальном фильме «Барбара Уолтерс: Расскажи мне все», премьера которого состоялась на кинофестивале Трайбека, сообщает Page Six .

«И я подумала: “Ладно, но я смотрю на тебя… и понимаю, что это не для меня”», - продолжила Уинфри, описывая сложные и напряженные отношения Уолтерс с ее дочерью. «И я понимаю, почему. Это одна из причин, почему у меня никогда не было детей», - добавила она.