Опра Уинфри рассказала, какую роль сыграла Барбара Уолтерс в ее решении не заводить детей

Американская телеведущая Опра Уинфри откровенно поделилась, как отношения легендарной журналистки Барбары Уолтерс (1929–2022) с ее приемной дочерью Жаклин Дена Губер повлияли на ее решение не заводить собственных детей.
«Я помню, как однажды она [Барбара Уолтерс] сказала мне: “Нет ничего более значимого и радостного, чем быть родителем. Тебе стоит серьезно об этом подумать”», - вспомнила Уинфри в новом документальном фильме «Барбара Уолтерс: Расскажи мне все», премьера которого состоялась на кинофестивале Трайбека, сообщает Page Six.