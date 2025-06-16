«Мне очень грустно». Жена Брюса Уиллиса показала фото больного деменцией мужа​

Жена американского актера Брюса Уиллиса, британская актриса Эмма Хеминг опубликовала в Instagram сообщение по случаю Дня отца, который отмечали 15 июня в США, пишет Гордон.
Хеминг поздравила всех отцов мира, живущих с инвалидностью.
«Сегодня мне очень грустно. Я каждой клеткой своего тела желаю, чтобы для него все было иначе, а для нашей семьи легче. В нашем сообществе людей с инвалидностью говорят: «Все есть так, как есть». И хотя это может звучать пренебрежительно, для меня это не так. Это меня заземляет. Это помогает мне вернуться к принятию того, что есть, и не бороться с этим на каждом шагу», - написала жена Уиллиса.
Она опубликовала фото, на котором изображен Уиллис в объятиях дочери Мэйбел Рэй.
«Это фото говорит так много. Любовь углубляется. Она адаптируется. Она остается, даже когда все остальное меняется», - отметила Хеминг.
Уиллис родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием «Крепкий орешек» (1988), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998).
Актер дважды был женат. От брака с американской актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Руммер (1988), Скаут (1991) и Талула (1994).
В марте 2009 года актер женился на Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рэй (2012) и Эвелин Пенн (2014).
30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем - тогда у него диагностировали афазию (нарушение речи). Через год семья артиста заявила, что его состояние ухудшилось, а медики поставили ему диагноз «фронтотемпоральная деменция». «К сожалению, проблемы с общением - это только один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс», - написала тогда его жена.