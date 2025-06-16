«Мне очень грустно». Жена Брюса Уиллиса показала фото больного деменцией мужа​

Хеминг поздравила всех отцов мира, живущих с инвалидностью.

«Сегодня мне очень грустно. Я каждой клеткой своего тела желаю, чтобы для него все было иначе, а для нашей семьи легче. В нашем сообществе людей с инвалидностью говорят: «Все есть так, как есть». И хотя это может звучать пренебрежительно, для меня это не так. Это меня заземляет. Это помогает мне вернуться к принятию того, что есть, и не бороться с этим на каждом шагу», - написала жена Уиллиса.

Она опубликовала фото, на котором изображен Уиллис в объятиях дочери Мэйбел Рэй.

«Это фото говорит так много. Любовь углубляется. Она адаптируется. Она остается, даже когда все остальное меняется», - отметила Хеминг.

Уиллис родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием «Крепкий орешек» (1988), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998).

Актер дважды был женат. От брака с американской актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Руммер (1988), Скаут (1991) и Талула (1994).

В марте 2009 года актер женился на Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рэй (2012) и Эвелин Пенн (2014).