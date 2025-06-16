Шокирующее предсмертное признание деда потрясло семью и интернет

Анонимный читатель пишет в посте: «Мой прадедушка вернулся домой с Первой мировой войны, и его семья устроила по этому случаю большую вечеринку. Вдруг дедушка заметил, что его 13-летняя сестра пропала, и отправился на ее поиски. Он нашел сестру в доме соседа, который изнасиловал девочку. Вернувшийся с войны предок вырвал сестру из рук преступника и велел ей бежать домой к матери.

Мы так и не узнали, избил ли он того человека или убил на месте, но бабушка рассказывала, что той ночью спрятала окровавленную одежду мужа на переднем дворе. Тело давно уже исчезло. А на том месте, где, по ее словам, закопана одежда, теперь растут красивые и пышные цветы ирисов.