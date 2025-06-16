ГОРЯЧО! Певица Лаура Пыльдвере обнажилась и показала новую татуировку

«Могу внезапно начать извергать пламя. Особенно если ты посягнешь на мою картошку фри», - пишет Лаура Пыльдвере под откровенным фото, опубликованными в воскресенье вечером.

Певица одета в яркое пальто, которое лишь частично прикрывает ее тело. На фото хорошо видна татуировка дракона на ее левой руке.

«Невероятно красивая», - пишут поклонники в комментариях. «Потрясающе», - восторгаются комментаторы.

Еще в январе этого года на церемонии вручения музыкальных наград EMA-2025 в Unibet Arena татуировка дракона украшала руку Пыльдвере.

Laura Põldvere Фото: Martin Pedaja