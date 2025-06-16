ГОРЯЧО! Певица Лаура Пыльдвере обнажилась и показала новую татуировку

Певица Лаура Пыльдвере радует своих подписчиков горячими снимками. В соцсетях она поделилась фотографиями, на которых позирует в эффектном пальто, прикрывающем лишь часть ее тела.
«Могу внезапно начать извергать пламя. Особенно если ты посягнешь на мою картошку фри», - пишет Лаура Пыльдвере под откровенным фото, опубликованными в воскресенье вечером.
Певица одета в яркое пальто, которое лишь частично прикрывает ее тело. На фото хорошо видна татуировка дракона на ее левой руке.
«Невероятно красивая», - пишут поклонники в комментариях. «Потрясающе», - восторгаются комментаторы.
Еще в январе этого года на церемонии вручения музыкальных наград EMA-2025 в Unibet Arena татуировка дракона украшала руку Пыльдвере.
Kroonika пишет, что работа над татуировкой дракона началась в сентябре прошлого года, а завершилась в январе этого. 2024 год, когда Лаура решилась на изменения во внешности, прошел под знаменем Дракона, а 29 января 2025 года наступил год Змеи.