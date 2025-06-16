Продукты, усиливающие запах пота, и продукты, которые помогут избавиться от неприятного запаха тела

Считается, что потливость и пренебрежение ежедневной гигиеной, а также некоторые проблемы со здоровьем являются причиной неприятного запаха. Это сравнительно верно, но не только. Некоторые недавние исследования показали, что наш рацион, то, что мы едим, тоже влияет на запах тела.

Сама по себе жидкость, выделяемая потовыми железами, не пахнет. Пот на 98% состоит из воды и на 2% из разных веществ, включая цинк, медь, железо, никель, кадмий. В благоприятной влажной среде накапливаются бактерии, начинающие активную деятельность, и именно продукты деятельности этих бактерий в результате разложения образуют неприятный запах. Если нет возможности принять душ сразу после того, как мы вспотели, количество бактерий и продуктов их жизнедеятельности увеличивается и вследствие этого запах становится еще более резким. В первую очередь вызвать чрезмерное потоотделение могут алкоголь и продукты с глутаматом натрия и кофеином.