Люди, родившиеся в эти даты, обладают экстрасенсорными способностями

По мнению нумерологов, даты рождения отражают нашу личность, судьбу и предначертанную дорогу. Так, считается, что люди родившиеся в определенные дни, обладают исключительной интуицией и экстрасенсорными способностями. Как пишет Parade, такие люди могут предвидеть будущее, впечатляя даже самых скептически настроенных наблюдателей.

Какие даты связаны с экстрасенсорными способностями?

Нумерологи выделяют четыре даты, которые указывают на то, что человек обладает высочайшей интуицией - и они не зависят от месяца рождения.

Рожденные второго числа

Такие люди эмоционально экстрасенсорны, хорошо настроены на потребности, чувства и внутренние мотивы других. Если вы родились в такой день, вы интуитивны, ориентированы на отношения и гармоничны.

Рожденные девятого числа

В нумерологии число девять связано с духовной мудростью и интуитивными инновациями. Считается, что рожденные в этот день используют свою «старую душу» и экстрасенсорные способности, чтобы вести других к самовыражению, развитию и потенциалу.

Рожденные 16 числа

Нумерологи часто рассматривают число 16 как кармический портал. Люди, родившиеся в этот день, считаются катализаторами духовного пробуждения, значительных прорывов и интуитивных прозрений. Как пишет Parade, они известны своей способностью предсказывать будущие события с помощью экстрасенсорных видений и пророческих снов, а также своим талантом интерпретировать абстрактные предзнаменования вселенной в конкретное понимание.

Рожденные 25 числа