Какая у вас аура по дате рождения: узнайте, что она расскажет о вашей личности

Эксперты по астрологии и нумерологии утверждают, что то, когда вы родились, существенно влияет на ваш жизненный путь и судьбу. И хотя обычно больше внимания обращают на знак зодиака или месяц рождения, сама дата тоже может многое рассказать о вас. Издание Parade поделилось, какой цвет имеет ваша аура, или энергетическое поле, в зависимости от даты рождения.

Белая аура - 1, 10, 28

Те, кто родился 1-го, 10-го или 28-го числа любого месяца, имеют чистую, белую ауру. Они олицетворяют божественную искру надежды и новаторства. Как прирожденные лидеры и духовные проводники они предназначены исцелять, возвышать и вести за собой собственным примером.

Голубая аура - 2, 11, 20, 29

Если вы родились 2-го, 11-го, 20-го или 29-го числа - у вас, вероятно, голубое энергетическое поле. Ваша аура интуитивна, духовно одарена и эмоционально настроена на высшие сферы. Благодаря повышенной эмпатии, психической связи и отличным коммуникативным навыкам, эти личности способны изящно менять мир.

Аура индиго - 7, 16, 25

Те, кто имеет ауру индиго, рождены 7-го, 16-го или 25-го числа. Эти люди известны своим интроспективным, успокаивающим нравом. Благодаря мудрости третьего глаза они естественно улавливают мистические подсказки, таинственность и знания. Их внутренний голос, интуитивные эмоции и мудрая душа помогают другим на пути к самопознанию.

Зеленая аура - 6, 15, 24