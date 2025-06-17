Какая у вас аура по дате рождения: узнайте, что она расскажет о вашей личности

Эксперты считают, что то, когда вы родились, существенно влияет на ваш жизненный путь и судьбу, пишет UNIAN.
Эксперты по астрологии и нумерологии утверждают, что то, когда вы родились, существенно влияет на ваш жизненный путь и судьбу. И хотя обычно больше внимания обращают на знак зодиака или месяц рождения, сама дата тоже может многое рассказать о вас. Издание Parade поделилось, какой цвет имеет ваша аура, или энергетическое поле, в зависимости от даты рождения.
Белая аура - 1, 10, 28
Те, кто родился 1-го, 10-го или 28-го числа любого месяца, имеют чистую, белую ауру. Они олицетворяют божественную искру надежды и новаторства. Как прирожденные лидеры и духовные проводники они предназначены исцелять, возвышать и вести за собой собственным примером.
Голубая аура - 2, 11, 20, 29
Если вы родились 2-го, 11-го, 20-го или 29-го числа - у вас, вероятно, голубое энергетическое поле. Ваша аура интуитивна, духовно одарена и эмоционально настроена на высшие сферы. Благодаря повышенной эмпатии, психической связи и отличным коммуникативным навыкам, эти личности способны изящно менять мир.
Аура индиго - 7, 16, 25
Те, кто имеет ауру индиго, рождены 7-го, 16-го или 25-го числа. Эти люди известны своим интроспективным, успокаивающим нравом. Благодаря мудрости третьего глаза они естественно улавливают мистические подсказки, таинственность и знания. Их внутренний голос, интуитивные эмоции и мудрая душа помогают другим на пути к самопознанию.
Зеленая аура - 6, 15, 24
Вы родились 6-го, 15-го или 24-го? Итак, ваша зеленая аура излучает тепло и свет, который идет от открытого сердца. Вы стремитесь к гармонии, красоте и искренней связи с другими людьми. Ваша энергия яркая и особенная - она помогает другим проходить через важные изменения на духовном пути к внутреннему спокойствию.
Золотая аура - 8, 17, 26
Те, кто родился 8-го, 17-го и 26-го числа, излучают золотую ауру. Их энергетическое поле мощное, влиятельное, магнетическое. Эти люди - прирожденные творцы, а их сила и способность быть первопроходцами наполняют их чувством ответственности. На протяжении жизни их душа стремится к успеху и обеспечению как себя, так и других.
Розовая аура - 3, 12, 21, 30
Те, кто родился 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа, обычно имеют розовую ауру. Их легкий характер, игривость и романтическая искра очень нужны в этом серьезном мире. Благодаря творчеству, красоте и искренней детской радости эти люди призваны помогать другим вновь ощутить свои глубинные желания и эмоциональные потребности.
Фиолетовая аура - 9, 18, 27
Те, кто родился 9-го, 18-го или 27-го, имеют фиолетовую ауру. Она свидетельствует о предназначении служить другим, обучать и просвещать. Эти люди сочетают объективное мышление с искренним сочувствием, интеллект - с интуицией.
Оранжевая аура - 5, 14, 23
Если вы родились 5-го, 14-го или 23-го числа, ваша аура, вероятно, оранжевая. С диким сердцем и театральностью вы призваны вдохновлять, двигать и мотивировать. Ваше жизнерадостное естество дарит другим радость через приключения, юмор и непринужденное отношение к жизни.
Красная аура - 4, 13, 22, 31
Рожденные 4-го, 13-го, 22-го или 31-го имеют красную ауру. Это «строители» материального мира - они основательны, стабильны и стремятся к конкретным результатам. Их отличают верность, уважение и настойчивость в достижении целей.
Бирюзовая аура - 19
Рожденные 19-го числа имеют редкую бирюзовую ауру. Они - визионеры с глубоким сочувствием и связью с тонкими, мистическими измерениями. Эти люди не признают ограничений, разрушают шаблоны, меняют коллективное сознание и оставляют след благодаря своей уникальной, содержательной самореализации.