Эти шесть вещей ни в коем случае нельзя делать во время грозы: можно вызвать пожар или травмироваться

Не следует открывать окна

В первую очередь потому, что существует такое явление как шаровая молния, которая может залететь в дом через приоткрытое окно. Особенно если на улице еще и гуляет сильный ветер. А еще обычная молния может разрядиться у самого окна, из-за чего запросто вспыхнут шторы. Кстати, молния может проникнуть даже в дом с закрытыми окнами, через розетки, выключатели и т.д. Конечно, шанс достаточно низкий, но он существует. Шаровая молния имеет вид светящегося шара может иметь диаметр от нескольких сантиметров до метра и даже больше. Даже маленькая имеет разрушительную силу. Если вы все-таки столкнулись с таким явлением, лучше не совершать резких движений. Затайте дыхание и медленно, сантиметр за сантиметром покиньте помещение.