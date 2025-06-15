Тревога воскресного вечера: как перестать бояться следующей рабочей недели

У это явление даже есть свое название - «воскресная тревога» или «Sunday Scaries». Даже если вы искренне любите свою работу, вероятность того, что в воскресенье вечером вам станет немного грустно или неспокойно, очень велика. Издание Real Simple рассказало, почему возникает это состояние, чем оно опасно и как с ним эффективно бороться, чтобы каждое воскресенье снова стало днем отдыха и радости.

Что такое «воскресная тревога»

«Воскресная тревога» - это эмоциональное состояние, сопровождающееся печалью, раздражительностью, а иногда настоящей тревогой из-за приближающейся новой недели. Воскресная тревога - это форма предсказуемой тревоги. Мы начинаем прокручивать в голове все, что ждет нас в понедельник: дедлайны, рабочие задания, встречи, обязанности, сложные разговоры и т.д.

Понятие «Sunday Blues» («Воскресная печаль») больше связано с завершением выходных, тогда как «Sunday Scaries» - со страхом перед будущим.

Кто больше склонен к воскресной тревоге

Практически каждый человек может испытывать воскресную тревогу, но:

Особенно склонны к ней люди, переживающие выгорание.

Те, кто страдает повышенной тревожностью или депрессией, могут переживать это состояние сильнее.

Даже школьники и студенты могут сталкиваться с воскресной тревогой перед учебной неделей.

Почему появляется воскресная тревога

Причин немало и они зависят от личных обстоятельств: