Активный образ жизни требует большего – обеспечиваете ли вы организм необходимыми ресурсами?

Витамин D поддерживает здоровье костей и важен для всех групп мышц, помогая повысить выносливость, силу, скорость и мощность. Если организму не хватает витамина D, снижается выносливость и увеличивается риск травм, включая риск переломов.

Кальций, как и витамин D, необходим для прочности костей и профилактики травм. Он также играет роль в сокращении мышц и передаче нервных сигналов.

Калий важен для работы мышц, передачи нервных импульсов и поддержания баланса жидкости в организме. Употребление богатых калием продуктов после тренировки, таких как бананы и авокадо, ускоряет процессы восстановления, и реже наблюдается утомляемость.

Цинк поддерживает восстановление иммунной системы, тканей и участвует в метаболизме жиров, углеводов и белков. Цинк также влияет на гормональный баланс, включая уровень тестостерона, необходимого для процесса роста и восстановления мышц.

Витамины группы В - чем интенсивнее физическая активность, тем больше организму требуются витамины группы В2, В6 и другие витамины группы В, которые участвуют в синтезе гемоглобина и необходимы для поддержания функций нервной системы, печени и обеспечения процессов обмена в мышечной ткани, снижая утомляемость и обеспечивая нормальную выработку энергии.