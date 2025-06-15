Вместо рака диагностировали депрессию: чем закончилась ошибка врача

В Британии 48-летнему мужчине, который пожаловался на трудности с памятью и вниманием, семейный врач посоветовал лечить депрессию. На самом деле у него был один из самых смертоносных типов опухолей головного мозга.

Об этом случае сообщает The Daily Mail.

Давний фанат футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» Джейми Акастер из Экингтона в Дербишире вдруг столкнулся с трудностями припоминания имен игроков и слежения за разговорами.

Но семейный врач сказал, что его симптомы связаны с депрессией.

Только после того, как его состояние ухудшилось, и он перестал помнить повседневные слова и фразы, его сестра настаивала на том, чтобы он обратился в отделение неотложной помощи.

Пациента направили на МРТ в Королевскую больницу Честерфилда, где анализы показали наличие у него высокодифференцированной глиобластомы - одного из самых смертоносных типов опухолей головного мозга.

Лечение «агрессивного» рака, который ежегодно поражает около 3000 британцев и 12 000 американцев, предусматривает операцию перед химиотерапией и лучевой терапией.

Несмотря на то, что в результате операции была удалена большая часть опухоли, Акастер плохо реагировал на лечение, страдая от серьезных побочных эффектов.

Ранее здоровый мужчина вынужден был принимать до 50 лекарств в день. У него от этого развились проблемы с печенью и почками, отеки, вызванные стероидами.

Затем у него развилась легочная эмболия, которая может быть опасной для жизни, что значительно ограничило возможности его лечения.

Организм мужчины плохо реагировал почти на все: лекарства, химиотерапию и даже стероиды.

«Но несмотря на все это, его личность никогда не покидала его. Он все еще шутил в свои последние дни. Даже в ночь перед смертью он смеялся с нами», - рассказала изданию сестра больного раком мужчины.

Несмотря на операцию по удалению 95 процентов образования и месяцы изнурительного лечения, Джейми Акастер умер менее чем через полтора года после постановки диагноза.