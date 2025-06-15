ФОТО Звание «Мать года» получила женщина, воспитывающая 21 ребенка: «Для меня материнство – не бремя, а настоящий подарок!»

На торжественной церемонии в церкви Нигулисте была объявлена Мать года 2025. Почетного звания удостоилась Кадри Тоомсалу из Валгамаа - мама, которая вместе с мужем воспитывает 21 ребенка.
«Я никогда не считала материнство бременем - для меня это настоящий подарок. Каждый ребенок - это благословение с уникальным внутренним миром, мой учитель по жизни. Они воспитывали и меня тоже. “Мать года" - это признание, которое принадлежит всей нашей семье. Оно согревает душу и придает новые силы», - сказала Кадри Тоомсалу.
Кандидатуру Тоомсалу на звание «Мать года» предложили как ее дети, так и знакомые семьи. В их обращениях отмечалось, что вся ее жизнь посвящена семье, любви и заботе , и что она создала для детей безопасный, стабильный и любящий дом, даже в самые сложные периоды.
«Мама - это сердце нашей семьи: спокойная, заботливая и всегда рядом. Она является примером для многих - не только тем, как воспитывает большую семью, но и своим теплым, искренним и уважительным отношением к людям. Она не стремится к вниманию или признанию, но безусловно заслужила их», - говорится в одном из представленных обращений.
Титул «Мать года» 2025 сопровождается премией в 10 000 евро, которая предназначена для поддержки развития семьи и совместного времяпрепровождения. По словам Кадри Тоомсалу, эти средства будут направлены на кружки и занятия для детей, а также на семейные мероприятия - туда, где они принесут наибольшую пользу. По словам близких семьи, большой помощью было бы приобретение нового автомобиля, соответствующего нуждам семьи, так как до сих пор они передвигаются на старом и маленьком автомобиле.
Янек Мяги, член совета SA Väärtustades Elu и ведущий церемонии «Мать года», отметил, что материнство - это не только личное, но и социальное дело. «Будущее и устойчивость Эстонии зависят от каждого ребенка», - подчеркнул он. «Если в одной семье их 21, это заслуживает огромного уважения и является большой ценностью для всего общества. Кадри Тоомсалу - создательница богатства Эстонии».
Депутат Рийгикогу и заместитель председателя партии «Исамаа» Риина Солман добавила, что Кадри Тоомсалу - это доказательство того, насколько велика роль матери не только в семье, но и в основе всего общества. «Нам необходимо больше таких вдохновляющих примеров и больше внимания к поддержке многодетных семей», - подчеркнула Солман.
«Титул „Мать года“ - это благодарность тем, кто своей жизнью сохраняет связь между поколениями. Жизненный путь Кадри Тоомсалу показывает, что преданность семье не стареет - это ценность, которую общество должно беречь и замечать», - отметил Андрес Эргма из Лиги объединений пенсионеров Эстонии.
Ресторан Olde Hansa подарил многодетной семье особенный праздничный ужин в знак признания огромного жизненного вклада, который Кадри Тоомсалу и ее супруг сделали вместе.
В этом году на звание «Мать года» было выдвинуто 14 кандидаток: Кадри Тоомсалу (21 ребенок), Кадри Тайм (четыре ребенка), Кюльви Кивисилд (десять детей), Полина Гусарова (четыре ребенка), Хелис Росин (четыре ребенка), Триину Кивиселг (четыре ребенка), Татьяна Таппи (четыре ребенка), Элин Филин-Эмайое (шесть детей), Ирина Педак-Гуральник (шесть детей), Кристи Сеппи (десять детей), Вика Зиедс (пять детей), Бритт Калам (пять детей), Мари Ярг (пять детей), Катрин Курвиц (шесть детей).
Награждение званием «Мать года» проводится при поддержке SA Väärtustades Elu, Союза пенсионеров Эстонии, женской организации партии Isamaa - IREN, а также союза семей. Цель этой награды - подчеркнуть важную роль материнства в обществе и признать ту самоотверженность, которая часто остается в тени, но является основой будущего государства.