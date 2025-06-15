ФОТО Звание «Мать года» получила женщина, воспитывающая 21 ребенка: «Для меня материнство – не бремя, а настоящий подарок!»

«Я никогда не считала материнство бременем - для меня это настоящий подарок. Каждый ребенок - это благословение с уникальным внутренним миром, мой учитель по жизни. Они воспитывали и меня тоже. “Мать года" - это признание, которое принадлежит всей нашей семье. Оно согревает душу и придает новые силы», - сказала Кадри Тоомсалу.

Кандидатуру Тоомсалу на звание «Мать года» предложили как ее дети, так и знакомые семьи. В их обращениях отмечалось, что вся ее жизнь посвящена семье, любви и заботе , и что она создала для детей безопасный, стабильный и любящий дом, даже в самые сложные периоды.

«Мама - это сердце нашей семьи: спокойная, заботливая и всегда рядом. Она является примером для многих - не только тем, как воспитывает большую семью, но и своим теплым, искренним и уважительным отношением к людям. Она не стремится к вниманию или признанию, но безусловно заслужила их», - говорится в одном из представленных обращений.