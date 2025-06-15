Семь летних фруктов и овощей, которые принесут пользу сердцу и нормализуют давление

Летние фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые помогают снизить артериальное давление и поддержать здоровье сердца.

Как выбирать летние продукты

«Выбирайте местные продукты. Они, как правило, свежее, содержат больше питательных веществ и более доступны по цене в сезон», - посоветовала диетолог Шерри Грей, пишет Verywell.

Семь фруктов и овощей, которые помогут поддержать сердце летом

1. Помидоры

Они богаты полезными для сердца питательными веществами, такими как калий, витамин С и фолиевая кислота, которые могут помочь снизить уровень гомоцистеина - фактор риска сердечных заболеваний.

2. Черника

Эта ягода богата антоцианами, антиоксидантами, которые могут бороться с окислительным стрессом и воспалением - двумя факторами риска сердечных заболеваний.

Регулярное употребление черники связано с более низким уровнем холестерина. Высокое содержание клетчатки также помогает контролировать холестерин и поддерживает общее здоровье сердца.

3. Персики

Это богатые питательными веществами летние фрукты, в которых содержится калий, витамин С, клетчатка и бета-каротин. Эти питательные вещества могут помочь снизить артериальное давление, улучшить уровень холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний. После преобразования в организме в витамин А бета-каротин обеспечивает дополнительную защиту сердца.

4. Абрикосы

Богатые антиоксидантами, клетчаткой и соединениями, защищающими сердце. Они содержат пектин, который действует как натуральное слабительное, и полны витаминов A, B и C, а также фенольных соединений и каротиноидов, которые поддерживают здоровье кровеносных сосудов.