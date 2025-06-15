Вегетарианство может навредить сердцу: ученые выяснили, в чем опасность

Растительная диета не всегда означает пользу для здоровья. Университет Джонса Хопкинса провел масштабное исследование с участием более 7700 американцев, которое доказало: только высококачественная растительная пища положительно влияет на сердце.

Об этом говорится в сообщение Американском журнале профилактической кардиологии.

Не вся растительная пища положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Ученые разделили продукты на здоровые (овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые) и нездоровые (сладости, картофель фри, сладкие напитки и рафинированные злаки) и оценили их влияние по трем биомаркерам риска.

Результаты показали, что у людей, которые употребляли преимущественно здоровую растительную пищу, риск повышения тропонина I - маркера повреждения сердечной мышцы, был на 49% ниже. Зато те, кто придерживался нездорового растительного рациона, имели на 65% больший риск.

На другие показатели: тропонин T и NT-proBNP - рацион почти не повлиял. Это, вероятно, связано с влиянием соли на уровень NT-proBNP, независимо от состава диеты.