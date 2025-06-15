ВАЖНО ЗНАТЬ Это вещество связано с внезапными инсультами и инфарктами у молодежи

Руководитель исследования, опубликованного в журнале Journal of Applied Physiology, Оберн Берри сказал: «Хотя эритритол широко используется в продуктах без сахара, которые позиционируются как более здоровая альтернатива, его влияние на здоровье сосудов до конца не изучено. Необходимы дополнительные исследования. В любом случае людям стоит обращать внимание на то, сколько эритритола они употребляют ежедневно».