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ВАЖНО ЗНАТЬ Это вещество связано с внезапными инсультами и инфарктами у молодежи

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По словам ученых, продукты для здоровья без сахара содержат тревожное количество вещества, которое значительно снижает выработку белков, отвечающих за разрушение кровяных сгустков. А ведь именно эти процессы жизненно важны для предотвращения инсульта.

Руководитель исследования, опубликованного в журнале Journal of Applied Physiology, Оберн Берри сказал: «Хотя эритритол широко используется в продуктах без сахара, которые позиционируются как более здоровая альтернатива, его влияние на здоровье сосудов до конца не изучено. Необходимы дополнительные исследования. В любом случае людям стоит обращать внимание на то, сколько эритритола они употребляют ежедневно».

С 2011 года количество инсультов среди людей моложе 45 лет выросло почти на 15% - причины этого роста до сих пор неясны

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