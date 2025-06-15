Когда вымрет человечество, если перестанет рожать детей: ученый дал ответ

Лишь немногим людям удасться прожить дольше 100 лет. Если бы люди полностью перестали рожать детей, то это бы достаточно скоро привело к гибели всего человечества, пишет Live Science.

Профессор антропологии из Университета Бингемтона Майкл А. Литтл рассказал, что в таком случае вымирание человечества было бы постепенным. По его словам, сперва наступила бы нехватка молодых людей, достигших трудоспособного возраста, чтобы выполнять необходимую работу. Это привело бы к распаду обществ во всем мире.

Ученый напомнил, что по оценкам Организации Объединенных Наций, в 1974 году население мира составляло 4 миллиарда человек. С тех пор население мира удвоилось, превысив 8 миллиардов человек 15 ноября 2022 года.

Уже сейчас во многих странах женщины рожают меньше детей, чем раньше. Наиболее резкое снижение наблюдается в нескольких странах, включая Индию и Южную Корею, поделился профессор.

Профессор заявил, что при отсутствии рождаемости возникли бы серьезные проблемы со способностью людей производить продукты питания и обеспечивать здравоохранение. Спустя некоторое время продукты питания станут дефицитом, несмотря на то, что людей стало бы меньше.

Майкл А. Литтл спрогнозировал, что человечество могло бы исчезнуть даже не через сотню лет, а уже через 70-80 лет из-за нехватки продовольствия, чистой воды и лекарств.

По словам ученого, резкое прекращение рождаемости маловероятно. Самой вероятной причиной такого сценария могла бы стать глобальная катастрофа, например, высокозаразное заболевание или ядерная война.

Другой проблемой стало бы нарушение соотношения между молодыми людьми и пожилыми, предупредил профессор. Он отметил, что чаще всего именно молодые люди являются двигателем прогресса. Более того, пожилые люди часто нуждаются в помощи молодежи.

Человечество было почти уничтожено миллион лет назад

Ранее ученые рассказали, как человечество было почти уничтожено приблизительно миллион лет назад. Исследование показало, что численность наших предков могла сократиться до всего лишь 1280 особей.

Это событие ученые назвали «генетически узким местом». Оно длилось более 100 тысяч лет.