Эти продукты убивают страсть в спальне

Вот список продуктов, которых стоит избегать перед романтическим вечером, если, конечно, вы не собираетесь уединиться под одеялом в одиночестве.

1. Жирная и обработанная пища - враг номер один для либидо

Очень жирная и обработанная еда (например, фастфуд, сосиски, чипсы) действительно может быстро насытить, но делает это ценой, которая убивает страсть. Такая пища вызывает сонливость, слабость и даже нарушает гормональный баланс. Вместо приятного отдыха в постели после ужина вас ждет тяжесть в животе.

2. Алкоголь

Алкоголь может добавить уверенности, но при этом довольно быстро убивает страсть. Бокал вина не убьет искру, но бутылка вина и три коктейля перед романтическим вечером - плохая идея. Избыточное употребление алкоголя не делает вас сексуально раскрепощенным, а лишь затуманивает сознание. При чрезмерном употреблении алкоголя снижаются чувствительность, координация и скорость реакции - качества, которые в постели совсем ни к чему.

3. Кофеин

Чашка кофе действительно помогает проснуться, но слишком большое количество кофеина повышает уровень стрессового гормона кортизола. Из-за этого может снизиться сексуальное желание и повыситься тревожность. Иными словами, либидо исчезает, а сердце продолжает колотиться.

Вместо этого попробуйте пить воду с электролитами или травяной чай - они помогают поддерживать водный баланс организма и сохранять спокойствие ума.

4. Опасное сочетание - лук и чеснок

Хотя эти продукты полезны для здоровья, ты же понимаешь, что неприятный запах изо рта не способствует близости. Яркие ароматы придают вкус еде, а не партнеру. Трудно создать романтическую атмосферу, когда вместо нее, влюбленных окружает «чесночное облачко».

5. Переполненный желудок после еды