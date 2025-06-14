Эксперт по долголетию выделил шесть лучших продуктов для завтрака

Завтрак - ключевой фактор долголетия и важнейший элемент для поддержания здоровья на протяжении жизни. Так считает эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, изучавший питание жителей «голубых зон» - регионов с самой высокой продолжительностью жизни в мире.
«У нас есть поговорка: "Завтракай как король, обедай как принц и ужинай как нищий"», - сказал Бюттнер в интервью CNBC.
Он отметил, что в «голубых зонах» люди съедают самую большую порцию пищи утром, а в течение дня уменьшают объемы, часто ужиная рано и не принимая пищу до следующего завтрака. При этом их утренние блюда значительно отличаются от привычных завтраков большинства людей.
Бюттнер не советует начинать день с печенья, сахарных хлопьев, йогуртов или гранолы, а рекомендует брать пример с жителей «голубых зон» и употреблять сытную и полезную пищу.
В рацион долгожителей, по его словам, входят:
- Бобовые
- Овощи
- Рис
- Фрукты
- Мисо
- Овсянка
В качестве примера такого завтрака он приводит минестроне или рис с фасолью.