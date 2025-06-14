Эксперт по долголетию выделил шесть лучших продуктов для завтрака

«У нас есть поговорка: "Завтракай как король, обедай как принц и ужинай как нищий"», - сказал Бюттнер в интервью CNBC.

Он отметил, что в «голубых зонах» люди съедают самую большую порцию пищи утром, а в течение дня уменьшают объемы, часто ужиная рано и не принимая пищу до следующего завтрака. При этом их утренние блюда значительно отличаются от привычных завтраков большинства людей.

Бюттнер не советует начинать день с печенья, сахарных хлопьев, йогуртов или гранолы, а рекомендует брать пример с жителей «голубых зон» и употреблять сытную и полезную пищу.

В рацион долгожителей, по его словам, входят:

Бобовые

Овощи

Рис

Фрукты

Мисо

Овсянка