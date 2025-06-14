ФОТО Сравнили с Дианой: Кейт Миддлтон посетила парад в Лондоне

Кадрами с официального празднования дня рождения короля Великобритании Карла III делится пресс-служба на странице монаршей пары в Instagram.

«Все готово к Trooping The Colour», - подписаны снимки.

Для события супруга будущего британского короля выбрала бирюзовое платье-пальто приталенного силуэта от одного из своих любимых брендов Catherine Walker, которое украшали белые манжеты.

Официальный образ Кейт Миддлтон дополнила шляпкой от бренда Juliette Botterill с широкими полями и флористическим декором. Более того, невестка короля Карла III носила бриллиантовые серьги с жемчугом, золотую брошь Ирландской гвардии, а волосы уложила в низкий пучок.

Тем временем маленькие принцы, Джордж, Луи, продемонстрировали деловые костюмы с белыми рубашками и яркими галстуками. А принцесса Шарлотта дополняла маму в светло-бирюзовом платье и с заплетенными волосами.

Принц Уильям, будущий король Великобритании, по традиции, надел военную форму.

Традиционно Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой. Автор Royal Blog напомнила, как в похожем бирюзовом наряде как-то появлялась мама принца Уильяма.