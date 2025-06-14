ФОТО Сравнили с Дианой: Кейт Миддлтон посетила парад в Лондоне

Кейт Миддлтон посетила парад Trooping The Colour-2025 Принцесса Уэльская в компании троих детей и мужа, принца Уильяма, порадовала публику редким появлением после лечения онкологии.
Кадрами с официального празднования дня рождения короля Великобритании Карла III делится пресс-служба на странице монаршей пары в Instagram.
«Все готово к Trooping The Colour», - подписаны снимки.
Для события супруга будущего британского короля выбрала бирюзовое платье-пальто приталенного силуэта от одного из своих любимых брендов Catherine Walker, которое украшали белые манжеты.
Официальный образ Кейт Миддлтон дополнила шляпкой от бренда Juliette Botterill с широкими полями и флористическим декором. Более того, невестка короля Карла III носила бриллиантовые серьги с жемчугом, золотую брошь Ирландской гвардии, а волосы уложила в низкий пучок.
Тем временем маленькие принцы, Джордж, Луи, продемонстрировали деловые костюмы с белыми рубашками и яркими галстуками. А принцесса Шарлотта дополняла маму в светло-бирюзовом платье и с заплетенными волосами.
Принц Уильям, будущий король Великобритании, по традиции, надел военную форму.
Традиционно Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой. Автор Royal Blog напомнила, как в похожем бирюзовом наряде как-то появлялась мама принца Уильяма.
Ежегодный парад Trooping The Colour - это торжественный парад в честь официального дня рождения британского короля. В мероприятии приняли участие более 1400 солдат и офицеров в сопровождении 200 лошадей и более 400 музыкантов, а также основные члены королевской семьи.