Отец печально известного в Эстонии блогера – бывший полицейский и дипломат

Скандальный тиктокер из «законопослушной» семьи

После публикации этой истории в СМИ некоторые пользователи отметили, что Мику - сын полицейского, который якобы неоднократно «выручал» его из неприятных ситуаций. Насколько это соответствует действительности - знают лишь они сами.

Но если обратиться к биографии отца тиктокера, Тыну Хунта, становится очевидно: он действительно многого добился в жизни.

Тыну Хунт - бывший высокопоставленный сотрудник полиции и погранохраны Эстонии. С 1991 по 2013 годы он занимал различные должности в Пограничной службе, начиная от командира группы и заканчивая начальником службы профессиональной подготовки, начальником отдела кадров, начальником штаба Пыхьяского пограничного округа и советником генерального директора ведомства. С 2010 года он работал заместителем генерального директора объединенного департамента полиции и погранохраны по пограничным вопросам.

Хунт окончил Таллиннскую реальную школу, изучал финансы в Тартуском университете и получил там же магистерскую степень по юриспруденции. Весной 2013 года он принимал участие в открытом конкурсе на пост генерального директора Департамента полиции и погранохраны, но результаты не были утверждены, и конкурс не завершился назначением.

Позже Тыну Хунт был выдвинут и избран на пост специального дипломата МВД Эстонии по связям с Россией, заменив на этом посту Рейна Орава. По информации Postimees от 21 июня 2013 года, его уход из PPA не был полностью добровольным: по неофициальным данным, кандидатуру на дипломатический пост он подал только после того, как новым руководителем ведомства был назначен Эльмар Вахер, не видевший для него места в своей команде.

Тем не менее, его опыт международного сотрудничества с восточными соседями ценится высоко, а дипломатическая работа в Москве была и более престижной, и более доходной.

Хунт в то время сказал Postimees: «Генеральный директор предложил подать кандидатуру, ведь у пограничной службы самый богатый опыт в международной кооперации». По его словам, уход после более чем 20 лет службы дался тяжело - прежде всего из-за коллег, с которыми он проработал бок о бок столько лет.