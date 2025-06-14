Отец печально известного в Эстонии блогера – бывший полицейский и дипломат

Последней выходкой печально известного тиктокера Мику стало то, что он накричал на фельдшера скорой помощи, который пытался ему помочь. Хотя полиция осуждает такое поведение, мало кто знает, что этот скандальный тиктокер, не раз имевший проблемы с законом, на самом деле является сыном уважаемого полицейского.
Минувшие выходные вновь ознаменовались скандалом с участием известного TikTok-блогера Мику, настоящее имя которого - Михкель-Алекс Хунт. Молодой человек накинулся с криками на фельдшера скорой помощи, пытавшегося привести его в чувство. Однако зрители Мику оказались на редкость критичны: его поведение вызвало массовое осуждение в соцсетях.
Среди критиков - и эстонская полиция. Капитан полиции Лыунаской префектуры Андеро Сепп в комментарии для Elu24 отметил, что, к сожалению, такое неуважительное отношение все чаще приходится терпеть не только медикам, но и другим служащим государственного и частного сектора.
Сепп добавил, что действующее законодательство не предоставляет достаточной защиты работникам скорой помощи в таких ситуациях: «Согласно нынешнему правовому порядку, наказуемо лишь оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, сотрудники скорой помощи не попадают под эту категорию. Рассматривать административное дело возможно лишь в том случае, если такое поведение нарушает общественный порядок и мешает третьим лицам».
Он выразил сожаление по поводу того, что грубое и высокомерное поведение до сих пор находит широкую огласку в обществе. «Это социальная проблема, которую нельзя решить только карательными мерами. Нужна четкая общественная позиция: такое поведение недопустимо», - добавил Сепп.
Он также призвал неравнодушных граждан незамедлительно звонить по номеру 112, если они видят, что работникам экстренных служб или другим служащим угрожает опасность со стороны агрессивных или неадекватных лиц.
Скандальный тиктокер из «законопослушной» семьи
После публикации этой истории в СМИ некоторые пользователи отметили, что Мику - сын полицейского, который якобы неоднократно «выручал» его из неприятных ситуаций. Насколько это соответствует действительности - знают лишь они сами.
Но если обратиться к биографии отца тиктокера, Тыну Хунта, становится очевидно: он действительно многого добился в жизни.
Тыну Хунт - бывший высокопоставленный сотрудник полиции и погранохраны Эстонии. С 1991 по 2013 годы он занимал различные должности в Пограничной службе, начиная от командира группы и заканчивая начальником службы профессиональной подготовки, начальником отдела кадров, начальником штаба Пыхьяского пограничного округа и советником генерального директора ведомства. С 2010 года он работал заместителем генерального директора объединенного департамента полиции и погранохраны по пограничным вопросам.
Хунт окончил Таллиннскую реальную школу, изучал финансы в Тартуском университете и получил там же магистерскую степень по юриспруденции. Весной 2013 года он принимал участие в открытом конкурсе на пост генерального директора Департамента полиции и погранохраны, но результаты не были утверждены, и конкурс не завершился назначением.
Позже Тыну Хунт был выдвинут и избран на пост специального дипломата МВД Эстонии по связям с Россией, заменив на этом посту Рейна Орава. По информации Postimees от 21 июня 2013 года, его уход из PPA не был полностью добровольным: по неофициальным данным, кандидатуру на дипломатический пост он подал только после того, как новым руководителем ведомства был назначен Эльмар Вахер, не видевший для него места в своей команде.
Тем не менее, его опыт международного сотрудничества с восточными соседями ценится высоко, а дипломатическая работа в Москве была и более престижной, и более доходной.
Хунт в то время сказал Postimees: «Генеральный директор предложил подать кандидатуру, ведь у пограничной службы самый богатый опыт в международной кооперации». По его словам, уход после более чем 20 лет службы дался тяжело - прежде всего из-за коллег, с которыми он проработал бок о бок столько лет.
В настоящее время Тыну Хунт работает в мэрии Таллинна юристом.