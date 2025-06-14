«Мама, спаси меня!» Телефонный звонок потряс жительницу Эстонии

«Позвонил кто-то с голосом мальчика, я сначала не поняла, это молодой парень или взрослый мужчина. Он плакал и повторял: “Мамочка, мамочка, меня сбила машина... я только что очнулся в больнице после комы”», - рассказала контент-мейкерша о звонке, который поступил ей с эстонского мобильного номера.

Незнакомец продолжил сбивчиво говорить. «Он утверждал, что попал в аварию, не знает, в какой больнице находится, и что сейчас с нами свяжется адвокат, чтобы предотвратить какое-то обвинение», - рассказала Зюзькова, находясь в шоке от произошедшего.

«Мальчик сказал, что виноват сам - переходил дорогу в неположенном месте, и единственный способ избежать обвинения - заплатить 20 000 евро», - продолжила Зюзькова.

По ее словам, все звучало очень продуманно - мошенники не оставляли ни малейшей паузы, чтобы не вызвать подозрений.

Новая волна мошеннических схем

В последние месяцы подобные мошеннические звонки участились по всей Эстонии. Злоумышленники используют технологии ИИ для имитации голоса или просто хорошо играют роль, выдавая себя за родственников или официальных лиц. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди или родители, которыми легко манипулировать через эмоции.

Как защититься от мошенников?

Если вы получили подозрительный звонок - немедленно прекратите разговор.

Не объясняйте, почему завершаете звонок - просто положите трубку.

Если с того же подозрительного номера звонят снова, не отвечайте и заблокируйте его.

На звонки от незнакомцев, говорящих на иностранном языке, отвечайте только на эстонском.