Skip to footer
Сб, 14.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

Могут привести к разводу: топ четыре ошибки в отношениях

Фото статьи

Даже самые счастливые и крепкие пары сталкиваются с конфликтами и ссорами. Однако то, из-за чего они спорят, многое говорит о том, чего не хватает в отношениях, пишет CNBC со ссылкой на Марка Треверса.

Треверс - доктор философии, психолог, специализирующийся на отношениях. Он получил дипломы Корнельского университета и Университета Колорадо в Боулдере и является ведущим психологом в Awake Therapy - компании телемедицины, которая предоставляет услуги онлайн-психотерапии, консультирования и коучинга.

Изучая пары, Треверс обнаружил, что существует несколько типичных тем, которые возникают снова и снова. Первый шаг к разрешению конфликтов - понять, о чём именно они.

Тон голоса

Немного повышенный голос, саркастические комментарии, закатывание глаз посреди разговора - это самые распространенные причины ссор в парах. Для того, кто так ведёт себя, это может казаться мелочью, но для партнёра это часто сигнализирует о презрении.

В исследованиях брака презрение считается одной из самых частых причин развода. В отличие от открытой критики или игнорирования, презрение выражается невербальными жестами и языком тела.

В таких ситуациях попробуйте сказать: «Мне показалось, что это прозвучало пренебрежительно. Можем ли мы попробовать сказать это иначе?» Это даст партнеру шанс исправиться и предотвратит эскалацию конфликта.

Если же агрессия исходит от вас, задумайтесь, не чувствуете ли вы разочарование или подавленность? Определение того, что именно вызывает презрение, - первый шаг к тому, чтобы выразить свои чувства без вреда для отношений.

Семейные отношения

Споры о семейных связях часто отражают фундаментальные разногласия и неудовлетворённые потребности.

Один из партнеров может не чувствовать поддержки или ощущать отстранённость, особенно если кажется, что другой автоматически защищает свою семью. В вопросах, связанных с детьми, ссоры часто сводятся к столкновению ценностей, когда каждый чувствует, что его родительские убеждения игнорируются.

Никто не прав и никто не виноват - оба партнера стремятся к одному и тому же: к поддержке и пониманию.

В таких ситуациях стоит заверить друг друга: «Я люблю свою семью, но ты - мой партнёр. Как мы можем найти решение, которое учитывает наши потребности и ценности?» 

Затем обсудите свои границы как команда: что делать, если они пересекаются, и как проявлять солидарность перед другими, даже если вы лично не согласны.

Домашние дела

Многие думают, что споры о домашних делах связаны с конкретными задачами - посудой, бельем или мусором. Но если бы дело было только в этом, проблему можно было бы решить простой таблицей обязанностей.

Главная причина - неравномерное распределение нагрузки. Часто один из партнеров выполняет основную часть домашних задач, включая не только уборку и готовку, но и планирование встреч, координацию, оплату счетов и заботу о других.

Этот «невидимый груз» остается непризнанным, что часто провоцирует конфликты.

Эту динамику можно изменить, если обсудить проблему открыто. Даже простое признание: «Я не осознавал, сколько ты делаешь, спасибо» - дает партнеру важное чувство признания.

Работайте вместе, чтобы перераспределить задачи справедливо. Справедливость не обязательно означает 50/50 каждый день, но она должна ощущаться как совместный вклад обоих.

Стили общения

Это одна из самых сложных тем для пар. Часто, когда пары начинают спорить о том, как они общаются, изначальная проблема уже теряется в недопонимании.

Например, один из партнеров расстроен из-за несправедливого распределения домашних обязанностей или из-за отношения родителей другого партнера. Но если второй отвечает неэффективно или враждебно, разговор быстро сбивается с пути.

Одна простая стратегия успешных пар - «правило пяти секунд»: они используют специальное слово или фразу, которая означает: «Давайте сделаем паузу». Это помогает избежать эмоциональной эскалации без негативных последствий.

Когда вы вернетесь к разговору, попробуйте встретиться взглядом и сказать: «Я хочу понять, почему ты расстроен, и хочу, чтобы ты понял меня тоже».

Комментарии

Ключевые слова

Наверх