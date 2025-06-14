Могут привести к разводу: топ четыре ошибки в отношениях

Треверс - доктор философии, психолог, специализирующийся на отношениях. Он получил дипломы Корнельского университета и Университета Колорадо в Боулдере и является ведущим психологом в Awake Therapy - компании телемедицины, которая предоставляет услуги онлайн-психотерапии, консультирования и коучинга.

Изучая пары, Треверс обнаружил, что существует несколько типичных тем, которые возникают снова и снова. Первый шаг к разрешению конфликтов - понять, о чём именно они.

Тон голоса

Немного повышенный голос, саркастические комментарии, закатывание глаз посреди разговора - это самые распространенные причины ссор в парах. Для того, кто так ведёт себя, это может казаться мелочью, но для партнёра это часто сигнализирует о презрении.

В исследованиях брака презрение считается одной из самых частых причин развода. В отличие от открытой критики или игнорирования, презрение выражается невербальными жестами и языком тела.

В таких ситуациях попробуйте сказать: «Мне показалось, что это прозвучало пренебрежительно. Можем ли мы попробовать сказать это иначе?» Это даст партнеру шанс исправиться и предотвратит эскалацию конфликта.

Если же агрессия исходит от вас, задумайтесь, не чувствуете ли вы разочарование или подавленность? Определение того, что именно вызывает презрение, - первый шаг к тому, чтобы выразить свои чувства без вреда для отношений.

Семейные отношения

Споры о семейных связях часто отражают фундаментальные разногласия и неудовлетворённые потребности.