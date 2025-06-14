Могут привести к разводу: топ четыре ошибки в отношениях

Даже самые счастливые и крепкие пары сталкиваются с конфликтами и ссорами. Однако то, из-за чего они спорят, многое говорит о том, чего не хватает в отношениях, пишет CNBC со ссылкой на Марка Треверса.
Треверс - доктор философии, психолог, специализирующийся на отношениях. Он получил дипломы Корнельского университета и Университета Колорадо в Боулдере и является ведущим психологом в Awake Therapy - компании телемедицины, которая предоставляет услуги онлайн-психотерапии, консультирования и коучинга.
Изучая пары, Треверс обнаружил, что существует несколько типичных тем, которые возникают снова и снова. Первый шаг к разрешению конфликтов - понять, о чём именно они.
Тон голоса
Немного повышенный голос, саркастические комментарии, закатывание глаз посреди разговора - это самые распространенные причины ссор в парах. Для того, кто так ведёт себя, это может казаться мелочью, но для партнёра это часто сигнализирует о презрении.
В исследованиях брака презрение считается одной из самых частых причин развода. В отличие от открытой критики или игнорирования, презрение выражается невербальными жестами и языком тела.
В таких ситуациях попробуйте сказать: «Мне показалось, что это прозвучало пренебрежительно. Можем ли мы попробовать сказать это иначе?» Это даст партнеру шанс исправиться и предотвратит эскалацию конфликта.
Если же агрессия исходит от вас, задумайтесь, не чувствуете ли вы разочарование или подавленность? Определение того, что именно вызывает презрение, - первый шаг к тому, чтобы выразить свои чувства без вреда для отношений.
Семейные отношения
Споры о семейных связях часто отражают фундаментальные разногласия и неудовлетворённые потребности.
Один из партнеров может не чувствовать поддержки или ощущать отстранённость, особенно если кажется, что другой автоматически защищает свою семью. В вопросах, связанных с детьми, ссоры часто сводятся к столкновению ценностей, когда каждый чувствует, что его родительские убеждения игнорируются.
Никто не прав и никто не виноват - оба партнера стремятся к одному и тому же: к поддержке и пониманию.
В таких ситуациях стоит заверить друг друга: «Я люблю свою семью, но ты - мой партнёр. Как мы можем найти решение, которое учитывает наши потребности и ценности?»
Затем обсудите свои границы как команда: что делать, если они пересекаются, и как проявлять солидарность перед другими, даже если вы лично не согласны.
Домашние дела
Многие думают, что споры о домашних делах связаны с конкретными задачами - посудой, бельем или мусором. Но если бы дело было только в этом, проблему можно было бы решить простой таблицей обязанностей.
Главная причина - неравномерное распределение нагрузки. Часто один из партнеров выполняет основную часть домашних задач, включая не только уборку и готовку, но и планирование встреч, координацию, оплату счетов и заботу о других.
Этот «невидимый груз» остается непризнанным, что часто провоцирует конфликты.
Эту динамику можно изменить, если обсудить проблему открыто. Даже простое признание: «Я не осознавал, сколько ты делаешь, спасибо» - дает партнеру важное чувство признания.
Работайте вместе, чтобы перераспределить задачи справедливо. Справедливость не обязательно означает 50/50 каждый день, но она должна ощущаться как совместный вклад обоих.
Стили общения
Это одна из самых сложных тем для пар. Часто, когда пары начинают спорить о том, как они общаются, изначальная проблема уже теряется в недопонимании.
Например, один из партнеров расстроен из-за несправедливого распределения домашних обязанностей или из-за отношения родителей другого партнера. Но если второй отвечает неэффективно или враждебно, разговор быстро сбивается с пути.
Одна простая стратегия успешных пар - «правило пяти секунд»: они используют специальное слово или фразу, которая означает: «Давайте сделаем паузу». Это помогает избежать эмоциональной эскалации без негативных последствий.
Когда вы вернетесь к разговору, попробуйте встретиться взглядом и сказать: «Я хочу понять, почему ты расстроен, и хочу, чтобы ты понял меня тоже».