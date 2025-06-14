ФОТО Близкий друг принца Уильяма скончался после того, как проглотил пчелу

Как сообщает The Mirror, во время матча по поло в Великобритании в рот бизнесмена залетела пчела. По всей видимости, Санджай случайно проглотил ее, и она ужалила его в горло. Это вызвало анафилактический шок, который привёл к остановке сердца.

Всего за несколько часов до трагедии Санджай опубликовал в соцсетях пост с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой Air India.

«Ужасные новости о трагической катастрофе Air India в Ахмадабаде. Мои мысли и молитвы с семьями пострадавших. Надеюсь, они найдут силы в этот трудный час», - написал бизнесмен.

А за несколько дней до этого он отметил в другом посте, что лучше сосредотачиваться на возможностях, а не на препятствиях, ведь время человека на земле ограничено. Теперь эти публикации стали вирусными.

Санджай Капур был главой совета директоров компании Sona Comstar - мирового лидера в производстве автомобильных запчастей. Ранее он состоял в браке с суперзвездой Болливуда Каришмой Капур, но их союз распался в 2016 году. Всего бизнесмен был женат трижды.